Στην πατρίδα του το Μαρόκο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χακίμ Ζίγιεχ, ο οποίος παλιότερα είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, για χάρη της Ουιντάντ Καζαμπλάνκα.

Μετά από μήνες αγωνιστικής απραξίας, ο Χακίμ Ζίγιεχ ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Ο 32χρονος Μαροκινός εξτρέμ, που στο μεταξύ είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ-Ντουχαΐλ, επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ουιντάντ Καζαμπλάνκα.

Ο άλλοτε παίκτης των Άγιαξ, Τσέλσι και Γαλατάσαραϊ -μεταξύ άλλων- η περίπτωση του οποίου είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό παλιότερα, συμφώνησε με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια δύο ετών με οψιόν ανανέωσης.

Με το Μουντιάλ του 2026 να... πλησιάζει, στόχος του Ζίγιεχ είναι να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμεμτοχής για να βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής του ομάδας ώστε να κάνει το... υπερατλαντικό ταξίδι. Τελευταία του συμμετοχή με την Αλ-Ντουχαΐλ ήταν τον περασμένο Μάιο.