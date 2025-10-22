Ζίγιεχ: Επιστρέφει στις... ρίζες του και συνεχίζει την καριέρα του στο Μαρόκο
Μετά από μήνες αγωνιστικής απραξίας, ο Χακίμ Ζίγιεχ ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Ο 32χρονος Μαροκινός εξτρέμ, που στο μεταξύ είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ-Ντουχαΐλ, επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ουιντάντ Καζαμπλάνκα.
Ο άλλοτε παίκτης των Άγιαξ, Τσέλσι και Γαλατάσαραϊ -μεταξύ άλλων- η περίπτωση του οποίου είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό παλιότερα, συμφώνησε με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια δύο ετών με οψιόν ανανέωσης.
Με το Μουντιάλ του 2026 να... πλησιάζει, στόχος του Ζίγιεχ είναι να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμεμτοχής για να βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής του ομάδας ώστε να κάνει το... υπερατλαντικό ταξίδι. Τελευταία του συμμετοχή με την Αλ-Ντουχαΐλ ήταν τον περασμένο Μάιο.
🚨🇲🇦 Hakim Ziyech to Wydad Casablanca, here we go! Moroccan star, back home as deal has been agreed today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025
Ziyech was available as free agent and after many approaches, he’s ready for new chapter at Wydad. pic.twitter.com/bfFuriW6w1
