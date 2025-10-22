Άρης: Νέο πρόβλημα με Καντεβέρε, υποβάλλεται σε εξετάσεις!
Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε απουσίασε σημαντικό διάστημα από τις αγωνιστικές δραστηριότητες του Άρη και μόλις στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα. Στη σημερινή (22/10) επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις τραυματίστηκε στο γόνατο και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Σε πρώτη φάση η ΠΑΕ Άρης σημείωσε ότι… «ο Τίνο Καντεβέρε, που τραυματίστηκε στο γόνατο (κάκωση) στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, θα κάνει μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του».
Εκτός προγράμματος έμειναν και οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Ντούντου, Φρίντεκ και Χαμζά Μεντίλ. Ο πρώτος αντικαταστάθηκε υποχρεωτικά στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Ο Ντούντου τραυματίστηκε καθώς ήταν στον πάγκο (!) του ίδιου αγώνα, ενώ ο Φρίντεκ έχει κάκωση στο γόνατο και ο Χαμζά Μεντίλ ενοχλήσεις στο πόδι.
Αντιθέτως, ο Ούρος Ράτσιτς πήρε μέρος σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος και λογικά θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Κυριακής (26/10), ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.