Μόλις που επέστρεψε στη δράση, ο Τίνο Καντεβέρε θα υποβληθεί ξανά σε εξετάσεις καθώς αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στο γόνατο και μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε απουσίασε σημαντικό διάστημα από τις αγωνιστικές δραστηριότητες του Άρη και μόλις στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα. Στη σημερινή (22/10) επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις τραυματίστηκε στο γόνατο και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Σε πρώτη φάση η ΠΑΕ Άρης σημείωσε ότι… «ο Τίνο Καντεβέρε, που τραυματίστηκε στο γόνατο (κάκωση) στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, θα κάνει μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του».

Εκτός προγράμματος έμειναν και οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Ντούντου, Φρίντεκ και Χαμζά Μεντίλ. Ο πρώτος αντικαταστάθηκε υποχρεωτικά στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Ο Ντούντου τραυματίστηκε καθώς ήταν στον πάγκο (!) του ίδιου αγώνα, ενώ ο Φρίντεκ έχει κάκωση στο γόνατο και ο Χαμζά Μεντίλ ενοχλήσεις στο πόδι.

Αντιθέτως, ο Ούρος Ράτσιτς πήρε μέρος σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος και λογικά θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Κυριακής (26/10), ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.