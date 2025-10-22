Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέκα στο δυναμικό της ομάδας αλλά αυτή τη φορά στο τμήμα σκάουτινγκ όπου θα είναι Υπεύθυνος σε Πορτογαλία και Λατινική Αμερική.

Πολλές είναι οι αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν μία μεγάλη επιστροφή στο ενεργητικό τους.

Ο λόγος για τον Ζέκα, ο οποίος πέρσι αποφάσισε να κρεμάσει τα... ποδοσφαιρικά και πλέον επιστρέφει στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε από τον ρόλο του σκάουτ.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος διεθνής χαφ θα είναι Υπεύθυνος σε Πορτογαλία και Λατινική Αμερική για την εύρεση ποδοσφαιριστών με σκοπό την ενίσχυση της ομάδας. Μάλιστα το «τριφύλλι» τον ανακοίνωσε με ένα ιδιαίτερο βίντεο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του Ζέκα στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου! Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής καριέρας του στο Τριφύλλι, ο Ζέκα επιστρέφει, αυτή τη φορά σε ένα νέο ρόλο, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος στην αγορά της γενέτειρας του, της Πορτογαλίας αλλά και στη Λατινική Αμερική.

Ο Ζέκα έχει ήδη ενταχθεί στο MIP (Master for International Players), πρόγραμμα εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της UEFA, όπου πρώην ποδοσφαιριστές λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για το management ποδοσφαιρικών συλλόγων.

«Νιώθω ότι δεν έφυγα στιγμή από τον Παναθηναϊκό και φυσικά είμαι περισσότερο από χαρούμενος που θα συνεχίσω να προσφέρω στον σύλλογο που αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, σ’ αυτό το νέο βήμα που ξεκινάω. Στόχος είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις σε έναν τομέα που παίζει καθοριστικό ρόλο πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο», ήταν τα λόγια του Ζέκα μετά την έναρξη της συνεργασίας του.»