Ο Αρόλντ Μουκουντί αισθάνεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όταν παίζει ως δεξιός κεντρικός αμυντικός, παρά ως αριστερός στόπερ, με την τοποθέτησή του να εξαρτάται από τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ.

Η αλήθεια είναι πως ο Αρόλντ Μουκουντί στις πρώτες τρεις σεζόν του στην ΑΕΚ αγωνιζόταν ως αριστερός στόπερ, παρά το γεγονός ότι είναι δεξιοπόδαρος. Αυτό είχε να κάνει με δύο λόγους. Πρώτον γιατί ήταν δίδυμο με τον Βίντα που αγωνίζεται σταθερά στα δεξιά του κέντρου της άμυνας και δεύτερον γιατί στη Γαλλία με τη φανέλα της Σεντ Ετιέν, ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός είχε ανταποκριθεί και ως αριστερός στόπερ όταν οι «Στεφανουά» έπαιζαν με τετράδα στην αμυντική τους γραμμή.

Είναι γεγονός ότι ο Μουκουντί ταίριαξε με τον Βίντα στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ αποτελώντας το δίδυμο με το οποίο η Ένωση κατέκτησε το νταμπλ την πρώτη σεζόν του Αλμέιδα. Στην πορεία βέβαια η λειτουργία στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ δεν ήταν ανάλογη, με τον Μουκουντί από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν να έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Έχοντας πάντα το ηγετικό του προφίλ και καθοδηγώντας συνολικά την τετράδα της αμυντικής γραμμής, αλλά αγωνιζόμενος κυρίως ως δεξιός στόπερ.

Η προσθήκη του Ρέλβας τοποθέτησε τον Μουκουντί ως δεξιό στόπερ

Η έλευση του Ρέλβας, που είναι αριστεροπόδαρος, μετέφερε τον Μουκουντί στα δεξιά του κέντρου της κιτρινόμαυρης άμυνας και αυτός ήταν ένας βασικός λόγος που γινόταν αρκετή κουβέντα για την καλύτερη βερσιόν του 27χρονου Καμερουνέζου στόπερ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Εμφανίσεις που συνέβαλαν και αυτές στο να αναπροσαρμόσει το συμβόλαιό του με βελτιωμένες αποδοχές, δείγμα του ότι αποτελεί «κολόνα» στα πλάνα του Νίκολιτς.

Ως δεξιός στόπερ σε δίδυμο με τον Ρέλβας ο Μουκουντί μετράει δέκα παιχνίδια. Στα πέντε από αυτά οι κιτρινόμαυροι κράτησαν το μηδέν στην άμυνα, με τρία εξ αυτών στη διαδικασία των ευρωπαϊκών προκριματικών το καλοκαίρι. Υπήρξαν και βραδιές που τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, όπως στο ματς της Κύπρου με τον Άρη Λεμεσού ή στο ματς της Σλοβενίας με την Τσέλιε. Όμως, συνολικά ο Μουκουντί στα δεξιά του κέντρου της άμυνας φαίνεται ξεκάθαρα πως έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη τόσο στα αμυντικά του καθήκοντα όσο και στο build up.

Ο Μουκουντί μπαίνει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις διεκδικήσεις και στις μονομαχίες ως δεξιός στόπερ, ενώ έχει ευκολία και στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω προκειμένου να βγάζει την μπάλα με το καλό του δεξί πόδι. Στο τελευταίο τον βοηθάει φυσικά και η συνύπαρξη με τον Ρέλβας, ο οποίος είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια.

Τα ματς με τον Μουκουντί δεξιό στόπερ στο δίδυμο με Ρέλβας

ΑΕΚ - Χάποελ Μπερ Σεβά 1-0

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΑΕΚ 0-0

Αρης Λεμεσού - ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ - Αρης Λεμεσού 3-1

Αντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ - Αντερλεχτ 2-0

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ - Βόλος 1-0

Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1

Ως αριστερός στόπερ τη φετινή σεζόν ο Μουκουντί έχει παίξει σε πέντε παιχνίδια στο πλευρό του Βίντα, με τους κιτρινόμαυρους να κρατάνε στα δύο από αυτά το μηδέν πίσω. Ο Μουκουντί είχε πολλά προβλήματα στο παιχνίδι με την Κηφισιά στο μαρκάρισμα του Τεττέη, ενώ στο πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ (στο οποίο πάντως δεν ήταν απόλυτα έτοιμος μετά τον μυϊκό τραυματισμό του) επίσης έδειχνε ασταθής με αποκορύφωμα το ολέθριο λάθος που κάνει στη φάση του δεύτερου γκολ.

