Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (21/10) στο Gazzetta

Ο επικείμενος αγωνάς του Ολυμπιακού εναντίον της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, αλλά και η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ ως νέου προπονητή του Παναθηναϊκού ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Για το τέλειο ματς», ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη

Livesport: «Έρχεται με δύο υποψήφιους» για τη θέση του βοηθού προπονητή ο Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα. «Μη σταματάς να ονειρεύεσαι», για το δύσκολο έργο των Πειραιωτών εναντίον της Μπαρτσελόνα.

Φως των σπορ: «Κανένας Φόβος», για τους «ερυθρόλευκους» που θα αντιμετωπίσουν σήμερα το βράδυ τους «μπλαουγκράνα»

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Με τρία πυροβόλα στην επίθεση», για πρώτη φορά φέτος ο Ολυμπιακός θα έχει διαθέσιμους και τους τρεις φορ του.

Ώρα των σπορ: «Ώρα αποφάσεων για Νίκολιτς», για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο Σέρβος τεχνικός ενόψει Αμπερντίν και Ολυμπιακού.