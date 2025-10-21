Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (21/10) στο Gazzetta
Sportday: «Για το τέλειο ματς», ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη
Livesport: «Έρχεται με δύο υποψήφιους» για τη θέση του βοηθού προπονητή ο Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα. «Μη σταματάς να ονειρεύεσαι», για το δύσκολο έργο των Πειραιωτών εναντίον της Μπαρτσελόνα.
Φως των σπορ: «Κανένας Φόβος», για τους «ερυθρόλευκους» που θα αντιμετωπίσουν σήμερα το βράδυ τους «μπλαουγκράνα»
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Με τρία πυροβόλα στην επίθεση», για πρώτη φορά φέτος ο Ολυμπιακός θα έχει διαθέσιμους και τους τρεις φορ του.
Ώρα των σπορ: «Ώρα αποφάσεων για Νίκολιτς», για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο Σέρβος τεχνικός ενόψει Αμπερντίν και Ολυμπιακού.
