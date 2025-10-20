Νικολαΐδης: «Αν η εντολή στην ΑΕΚ ήταν να δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Νίκολιτς έβαλε παίκτες με ικανότητα στην κυκλοφορία;»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης εξέφρασε την απορία σχετικά με την τακτική προσέγγιση που ακολούθησε η ΑΕΚ σε συνάρτηση με τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς στην αρχική ενδεκάδα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Μιλώντας στην εκπομπή Monday FC της NOVA, ο Ντέμης Νικολαΐδης ανέφερε αρχικά στο σχόλιό του για τη νίκη του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Το ότι ο Μεϊτέ κυριαρχούσε στο κέντρο ήταν εμφανές. Φάνηκε επίσης η ποιότητα του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ ήξερε τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια. Η ΑΕΚ βέβαια είχε περισσότερες ευκαιρείς στο πρώτο μέρος. Η ΑΕΚ έπαιξε σωστά τακτικά, έδωσε την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Είδα ότι η ΑΕΚ ήταν πίσω και δεν άφηνε πολλές ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. Και δημιούργησε τέσσερις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, δύο πολύ καλές. Του ΠΑΟΚ οι ευκαιρίες η μία ήταν από ατομικό λάθος στο σουτ του Γιακουμάκη. Άλλη μεγάλη στιγμή δεν θυμάμαι και υπάρχει το γκολ στο 45'».

Στη συνέχεια ο Ντέμης Νικολαΐδης αναρωτήθηκε με το ποια ακριβώς ήταν η εντολή του Μάρκο Νίκολιτς σε σχέση και με τις επιλογές του στο αρχικό σχήμα και είπε πως ο Γιόνσον θα του ταίριαζε στο παιχνίδι. «Η ΑΕΚ έπαιξε μια χαρά στην άμυνα και έκανε και φάσεις. Θα μπορούσε το ημίχρονο να είναι 1-0. Αν είναι εντολή να δώσουμε την μπάλα, γιατί παίζεις με παίκτες που η ικανότητά τους είναι στην κυκλοφορία της μπάλας; Για παράδειγμα τον Γκρούγιτς, τον οποίο θα έπρεπε να προστατέψει, να τον βγάλει νωρίτερα. Μου ταίριαζε ο Γιόνσον, με αυτόν τον ΠΑΟΚ. Μήπως έβαλε αυτούς τους παίκτες ο Νίκολιτς γιατί ήθελε να πάρει την μπάλα αλλά δεν τα κατάφερε και έμεινε πίσω; Ποια ήταν η τακτική προσέγγιση; Ο Γιόνσον είναι δυνατός, τρέχει. Ή μήπως έβαλε αυτούς τους παίκτες για να πάρει κατοχή και ο ΠΑΟΚ δεν το επέτρεψε. Δεν ξέρω τι εντολή δόθηκε. Ο Γιόβιτς είναι μεγάλη κλάση, έκανε τη μεγάλη διαφορά όταν ακουμπούσε την μπάλα. Είχε δείξει ότι ήταν σε καλό δρόμο. Δεν πήγε καλά ο Γκρούγιτς και η ΑΕΚ είχε πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ πήρε το κέντρο».

Έπειτα υπογράμμισε για την ψυχολογική κατάρρευση της ΑΕΚ μετά το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ: «Το πρώτο μέρος ήταν μοιρασμένο, με την ΑΕΚ να έχει παραπάνω ευκαιρίες για γκολ. Και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ είναι του Ζίβκοβιτς. Είχε την ασίστ στο πρώτο, στο δεύτερο υποχρέωσε τον Μουκουντί στο λάθος. Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ επέδρασε ψυχολογικά, αλλά πιο πολύ θεωρώ πως αυτό συνέβη στο δεύτερο γκολ. Δεν προλάβαμε να δούμε την ΑΕΚ πως θα έπαιζε με 0-1 γιατί αμέσως δέχθηκε το δεύτερο γκολ. Εκεί είδα μια ψυχολογική κατάρρευση της ΑΕΚ. Έκανε την επόμενη ευκαιρία στο 90' με τον Πιερό. Ο προβληματισμός είναι μεγαλύτερος στο πως αντιδρά η ΑΕΚ. Πιο πιθανό ήταν να βάλει τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ, παρά να αντιδράσει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλά πριν τη διακοπή και αυτό συνεχίζεται. Ήταν τυχερή σε μερικά ματς, όπως στα ευρωπαϊκά. Εδώ δεν είχε τύχη. Το ημίχρονο θα μπορούσε να ήταν υπέρ της 1-0. Έλεγα πως θα ήθελα να δω την ΑΕΚ με μεγάλη ομάδα. Το θέμα ήταν να μην φάει φάσεις, όχι να μην φάει γκολ».

Κλείνοντας την ανάλυσή του για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ο Ντέμης Νικολαΐδης υποστήριξε: «Φοβόμουνα το ματς και γι' αυτό πήγα να το δω από κοντά. Περίμενα έναν καλό ΠΑΟΚ. Περίμενα να προηγηθούμε και να δω έναν επικίνδυνο ΠΑΟΚ στην τελευταία μισή ώρα γιατί σχεδόν πάντα τελειώνει καλά τα ματς. Ο Μεϊτέ ξεχώρισε για μένα, αλλά όλος ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Και ο Ζίβκοβιτς επίσης. Ο Τσιφτσής στάθηκε πολύ καλά. Μου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Ήξερε τι ήθελε να κάνει μέσα στο γήπεδο. Η ΑΕΚ ήταν περισσότερο αγχωμένη. Παρ' όλα αυτά στο πρώτο μέρος δέχθηκε φάσεις. Στο δεύτερο η ΑΕΚ τελείωσε μετά το 0-2. Ο Μουκουντί δεν ξέρω πόσο έτοιμος ήταν, αλλά δεν τα πήγε και πολύ καλά. Καμιά φορά βάζεις παίκτες και δεν είναι σε καλή μέρα. Οι δύο από τους τρεις χαφ της ΑΕΚ δεν ήταν. Όπως και να πάει η ομάδα, ο Νίκολιτς πρέπει να μείνει όλη τη σεζόν. Και ήρθε μετά από έναν προπονητή που σημάδεψε τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Και ο Νίκολιτς μπορεί να έχει μια κακή μέρα. Στην ΑΕΚ μου έκανε εντύπωση η γιούχα στην αλλαγή του Γκρούγιτς. Περίμενα στο τέλος αποδοκιμασίες, αλλά ο κόσμος χειροκρότησε τους παίκτες. Μου άρεσε αυτό».