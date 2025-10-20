Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta ένα φανταστικό δεδομένο για τον Ολυμπιακό με αφορμή τη νίκη του στη Λάρισα.

Κάτι που μου άρεσε στη φάση του πρώτου γκολ του Ολυμπιακού στη Λάρισα, ήταν το πόσο γεμάτη ήταν η περιοχή της ΑΕΛ στην επίθεση των «ερυθρόλευκων».

Κάνει την, πιο δυνατή απ΄ ότι έπρεπε, σέντρα από τα δεξιά ο Κοστίνια και η μπάλα πάει πολύ αριστερά. Την παίρνει ο Ποντένσε, συνεργάζεται άριστα με τον Ορτέγκα που έχει κάνει το σπριντ και την ώρα που ο Αργεντίνος επιχειρεί το γύρισμα χαμηλά προς τον Ελ Κααμπί, είναι στην περιοχή της Λάρισας και ο σκόρερ του 1-0 και ο Τσικίνιο και ο Γιαζίτσι, ενώ μόλις αρχίζει και πατάει μέσα στο «κουτί» κι ο Κοστίνια.

Έτσι πρέπει να συμβαίνει, όταν σεντράρει ο Ολυμπιακός, να είναι η περιοχή όσο το δυνατόν πιο «γεμάτη» από παίκτες του, πολύ απλά γιατί έτσι πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες για να γίνει το γκολ. Όπως και έγινε, με τον Ελ Κααμπί, σε ένα από τα πιο γρήγορα γκολ της ομάδας τα τελευταία χρόνια, καθώς επιτεύχθηκε στο 58ο δευτερόλεπτο!

Όχι όμως το πιο γρήγορο! Κατ΄ αρχάς, στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 4-2 την περασμένη άνοιξη ο Γιάρεμτσουκ είχε ανοίξει το σκορ στα 48 δευτερόλεπτα! Και στο Ολυμπιακός-Γκενκ 1-0 πρόπερσι ο Φορτούνης είχε σημειώσει το μοναδικό γκολ στα 22 δευτερόλεπτα!

Κι έχω βαρεθεί να γράφω πόσο πολύ μετράει για τον Ολυμπιακό το γρήγορο γκολ και κατ΄ επέκταση να μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια του και με συγκέντρωση κι αποφασιστικότητα να κυνηγάει ακριβώς αυτό το γκολ στα πρώτα κιόλας λεπτά. Τα παραδείγματα είναι υπερβολικά πολλά για να αμφισβητήσει ο οποιοσδήποτε τη σημαντικότητα της διαπίστωσης.

Για παράδειγμα τις δύο προηγούμενες σεζόν…

Στο 2-0 στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ προηγήθηκε στο 9’.

Στο 6-0 επί της ΑΕΚ προηγήθηκε στο 8’.

Στο 2-1 επί του ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 6’.

Στο 3-0 επί του Βόλου προηγήθηκε στο 3’.

Στο 4-1 επί της ΑΕΚ προηγήθηκε στο 7’.

Στο 2-0 επί της Άστον Βίλα προηγήθηκε στο 10’.

Στο 3-2 επί της Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε στο 8’

Στο 3-0 επί του Άρη προηγήθηκε στο 6’.

Στο 6-1 επί της Μακάμπι προηγήθηκε στο 10’.

Στο 4-0 επί του ΟΦΗ προηγήθηκε στο 6’.

Στο 3-1 επί της Τσουκάριτσκι προηγήθηκε στο 3’.

Στο 2-0 στον ΟΦΗ προηγήθηκε στο 10’.

Συνολικά είναι 16 οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο πρώτο 10λεπτο μέσα σε αυτή την τελευταία τριετία. Κέρδισε στις 15! Ποσοστό δηλαδή 93,75%!!! Τα δε γκολ στις 15 νίκες; 47-8!!! Μέσο όρο το κάθε ματς από αυτά είναι σαν να έληξε με 3,1-0,6! Αλλιώς, με νίκη του Ολυμπιακού 2,5-0.

Προσέξτε δε ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες νίκες του ήταν ακριβώς με πολύ γρήγορο γκολ: οι προκρίσεις επί των Άστον Βίλα, Φενέρμπαχτσε και Μακάμπι. Τα μεγάλα σκορ επί της ΑΕΚ. Η τεσσάρα επί του ΠΑΟ, κι άλλη νίκη σε ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ. Το Κύπελλο!

Εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, το 2-2 πέρυσι με τον Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη! Παρά το γκολ από το 4ο λεπτό!

Άσχετο: Μέγας γκαντέμης ο Κροάτης Μπέμπεκ, AVAR αύριο με την Μπαρτσελόνα. Διαιτητής στο Άντερλεχτ-Ολυμπιακός 1-0, VAR στο Φράϊμπουργκ-Ολυμπιακός 5-0, AVAR στο Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-0!!!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Καλή εικόνα είχαν σε γενικές γραμμές οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ στη Λάρισα. Ακόμη κι ο Γιάρεμτσουκ, που ήταν 2,5 μήνες εκτός δράσης.

Με εξαίρεση θα έλεγα τον Καμπελά, που ξεκίνησε με καλή ενέργεια και μετά δεν έκανε τίποτα σωστό, με αποκορύφωμα την αντεπίθεση για γκολ που χάλασε, αντί να δώσει μία πάσα μπροστά στον Γιάρεμτσουκ.

Ο Μπρούνο ήταν πολύ δραστήριος, τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά. Με εντυπωσίασε μία εντυπωσιακή κεφαλιά ψαράκι, με την οποία καθάρισε μία καλή εκτέλεση φάουλ από πλευράς ΑΕΛ.

Ο Μουζακίτης είχε πολλές καλές πάσες, έκοψε, σούταρε. Κι ο Νασιμέντο πολύ γεμάτη παρουσία, με έξυπνες και γρήγορες πάσες ακόμη και στην αντίπαλη περιοχή, με τάκλιν, ακόμη και με κεφαλιές σε αμυντικά «στημένα».

Και για το τέλος ένα ιμότζι