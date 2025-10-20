Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ανέτοιμη ΑΕΚ σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και για τον Μάρκο Νίκολιτς που καλείται να βρει λύση σε τακτικό και πνευματικό κομμάτι, σε μια περίοδο που κανονικά θα έπρεπε να μεγαλώνουν τα καλά διαστήματα μέσα στους αγώνες.

Στα δύο τελευταία παιχνίδια πριν τη διακοπή με Τσέλιε και Κηφισιά η εικόνα της ΑΕΚ δεν είχε καμία σχέση με αυτό που μας είχε συνηθίσει από το ξεκίνημα της σεζόν. Η ανατροπή και με δέκα παίκτες στο Περιστέρι ίσως να συνέβαλε ώστε να μακιγιαριστούν τα κακώς κείμενα. Μάλιστα ο Νίκολιτς όταν είχε ερωτηθεί μετά από εκείνο το παιχνίδι σχετικά με το κομμάτι στο οποίο θέλει να δει βελτίωση από εδώ και πέρα, είχε εστιάσει στην έλλειψη συγκέντρωσης που είχε παρουσιάσει το σύνολό του.

Είναι γνωστό και έχει αναδειχθεί και με αριθμούς που είναι αμείλικτοι, το τρομερό πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας που παρουσιάζει από το ξεκίνημα της σεζόν η ΑΕΚ, ωστόσο στα τελευταία τρία παιχνίδια, μαζί δηλαδή και το χθεσινό με τον ΠΑΟΚ, το πρόβλημα μεταφέρεται και σε έναν τομέα που αποτελούσε μέχρι πρόσφατα το δυνατό της σημείο. Δηλαδή την ανασταλτική λειτουργία. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ανασταλτικά η ΑΕΚ είναι ευάλωτη δεχόμενη γκολ από δικά της φτηνά λάθη που θα έπρεπε να αποφευχθούν.

Η ΑΕΚ ανέτοιμη τακτικά και πνευματικά σε τρίτο σερί ματς

Μετά την Τσέλιε και την Κηφισιά, η πραγματικότητα είναι πως η ΑΕΚ παρουσιάστηκε ανέτοιμη για τρίτο συνεχόμενο ματς. Για ακόμα μια φορά δεν μπόρεσε να βρει ούτε ένα γκολ στις μεγάλες ευκαιρίες που είχε για να πάρει το προβάδισμα δείχνοντας ξανά αδυναμία στο τελείωμα των φάσεων. Έπειτα έχασε την προσήλωσή της όταν έμεινε πίσω στο σκορ, σοκαρισμένη δέχθηκε και το δεύτερο τέρμα και στη συνέχεια λες και τα παράτησε.

Σχέδιο από τον Νίκολιτς δεν υπήρχε, παρά μόνο θολούρα στο μυαλό σε γήπεδο και πάγκο. Γιατί εκτός από την έλλειψη συγκέντρωσης σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τίποτα ορθολογικό για να βγάλει αντίδραση. Κακό διάβασμα του παιχνιδιού περιμένοντας τον αντίπαλο, δίνοντας του την μπάλα και με τεράστιο πρόβλημα στον άξονα. Ανεξήγητο πώς ο Γκρούγιτς διατηρήθηκε στο παιχνίδι για 77 λεπτά, ακόμα πιο... τρελό το ότι ο Γιόνσον δεν έχει θέση στο κέντρο ακόμα και στο στυλ παιχνιδιού του Σέρβου τεχνικού.

Ο Νίκολιτς να βρει τη λύση και το μεγάλο ματς με Αμπερντίν

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στο τακτικό, όσο και στο πνευματικό κομμάτι, η λύση είναι στα χέρια του Νίκολιτς. Ο ίδιος ανέλαβε πρωτίστως την ευθύνη στις δηλώσεις του, αυτός ήταν που ξεκαθάρισε πως είναι μη αποδεκτό να χάνεται το μυαλό και η συγκέντρωση και πως θα πρέπει να βρει τους πνευματικά δυνατούς για να ανταποκριθούν. Το θέμα είναι πως η ΑΕΚ στα τρία τελευταία παιχνίδια παρουσιάζει σταθερά προβληματική εικόνα, σε μια περίοδο που μετά την τεράστια επιτυχία των ευρωπαϊκών προκρίσεων του καλοκαιριού ο στόχος θα ήταν να μεγαλώνει σταδιακά τα καλά διαστήματα μέσα στους αγώνες της. Ας δώσουμε όμως χρόνο για να μπορέσουμε να κρίνουμε ασφαλέστερα.

Πλέον μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ πηγαίνει με μεγαλύτερη πίεση την επόμενη αγωνιστική στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Νωρίτερα όμως προηγείται ένα πάρα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν που ήταν must-win μετά το αποτέλεσμα της πρεμιέρας στη Σλοβενία, τώρα έγινε ακόμα περισσότερο καθώς πρέπει να αντιδράσει επί δύο. Γιατί η ΑΕΚ δεν θα πρέπει να ξεχνάει ότι η καλή παρουσία στο Conference League πρέπει να είναι φέτος μέσα στις βασικές της προτεραιότητες αν θέλει να σταθεί ξανά στα πόδια της ευρωπαϊκά για να καλύψει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών που αναμφίβολα της έχει κοστίσει.