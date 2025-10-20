Πρωταθληματική κυριαρχία ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου στη Φιλαδέλφεια

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου εξηγεί πώς το κυριαρχικό ποδόσφαιρου του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου δίνουν πολλές και διαφορετικές λύσεις απαραίτητες για να κάνεις πρωταθλητισμό, κάτι που φάνηκε και χθες κόντρα σε αυτό που παρουσίασε η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδό της.

Ο ΠΑΟΚ χθες το «φώναξε». Ήταν νίκη-δήλωση αυτό το διπλό στο γήπεδο της ΑΕΚ, αμέσως μετά την επικράτηση και επί του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ με όλα τα προτερήματα και τις αδυναμίες που έχει, το θέλει πάρα πολύ (και) αυτό το πρωτάθλημα και θα κάνει τα πάντα να το διεκδικήσει και να το κατακτήσει!

Όλα τα ματς δίνουν τους ίδιους πόντους στη νίκη, τα ντέρμπι βέβαια σου δίνουν τρεις που τους στερούν από τον ανταγωνιστή αντίπαλο ο οποίος έχει τον ίδιο στόχο. Είναι όμως και η αίσθηση διαφορετική. Είναι απόδειξη δυναμικής η εμφάνιση και το αποτέλεσμα στο ντέρμπι. Είναι αυτό που μένει για καιρό, ένα ιδιαίτερο κριτήριο, αυτό που πετυχαίνεις κόντρα στον ανταγωνιστή. Είναι κατάσταση που δεν ξεχνιέται την επομένη. Στους αγώνες ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος του Βορρά «μίλησε» με πράξεις! Προσέξτε όμως… Το ίδιο κάνει ΚΑΘΕ Κυριακή! Ακόμη και όταν τυχαία δεν κερδίζει, όπως έγινε με Παναιτωλικό και Αστέρα.

Κάτι ακόμη για τον πρωταθλητισμό τον οποίο ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη με προπονητή του Λουτσέσκου, ξέρει πάρα πολύ καλά. Στα δεκάδες χρόνια που παίζεται ποδόσφαιρο είναι ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ οι ομάδες που κατακτούν πρωταθλήματα (μαραθωνίους πολλών αγώνων) χωρίς να παίζουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να πας στην… κόντρα κι αυτή τη φιλοσοφία και όλα όσα αποπνέει αυτή η νοοτροπία, για να κερδίσεις πρωτάθλημα. Η κατοχή δίνει αυτοπεποίθηση, η αυτοπεποίθηση είναι το Α και το Ω για να παίζεις σωστά και να έχεις τη νοοτροπία ότι μπορώ να κερδίσω τους πάντες και τα πάντα, ακόμη και σε δύσκολες ή στραβές βραδιές.

Η διαφορά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Μετά από όόόλα τα παραπάνω τι άλλο να γράψουμε για το χθεσινό ΑΕΚ-ΠΑΟΚ; Δεν είναι όλα κατανοητά και ευκόλως εννοούμενα; Ο ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρό του είναι γνωστό. Πρόκειται για… ταυτότητα. Ξέρεις τι θα δεις σε όλα τα γήπεδα. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς ήταν το ζήτημα, δίνοντας μάλιστα το πρώτο της ντέρμπι στο πρωτάθλημα.

Στο 30΄ η κατοχή στο 35-65! Στο τελείωμα η διαφορά ήταν και πάλι σημαντική για τον φιλοξενούμενο του ντέρμπι! Έτσι ο ΠΑΟΚ πήρε αυτοπεποίθηση για όλο το ματς, έτσι οι παίκτες της ΑΕΚ βίωσαν μέσα τους την ηττοπάθεια που δεν τους άφησε ούτε καν να σκεφτούν ότι μπορούσαν να αντιδράσουν ακόμη και μετά το 0-2. Προσέξτε τη διαφορά: Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχανε από την ΑΕΚ με αυτό το σκορ; Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου όμως δεν είναι ηττοπαθής για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Γι αυτό και πάντα αντιδρούσε! Γι αυτό και το κυριαρχικό ποδόσφαιρο είναι απαραίτητο ως φιλοσοφία σε ομάδα που θέλει τίτλους. Ο Λουτσέσκου έχει πείσει τους παίκτες του γι αυτό!

Αν προηγούνταν η ΑΕΚ...

Ακόμη και αν μερικές στιγμές μετάβασης ή στημένων φάσεων «πήγαιναν» στην ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, ο ΠΑΟΚ είχε ήδη πάρει με την κατοχή της μπάλας την αυτοπεποίθηση που χρειάζονταν. Αν η ΑΕΚ προηγούνταν, ο ΠΑΟΚ θα αντιδρούσε! Και ό, τι γινόταν. Θα το έπαιζε όμως το ματς. Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει και… γονάτισε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά νοοτροπίας εκείνων που έχουν την μπάλα στα πόδια και τονώνονται, σε σχέση με όσους εισπράττουν μήνυμα ηττοπάθειας από τον προπονητή τους. Μήνυμα που δεν μπορείς να αλλάζεις κάθε εβδομάδα ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Έτσι δεν πείθεις τους παίκτες για το σχέδιο σου.

Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι στιγμών, αλλά στο τέλος-τέλος όλα πρέπει να κρίνονται από το σχέδιο της κάθε ομάδας. Τη φιλοσοφία, τη νοοτροπία και πώς όλα αυτά βγαίνουν στο γήπεδο. Από τη μια λοιπόν χθες εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου με τη δική του πασίγνωστη ποδοσφαιρική ταυτότητα, η καλύτερη και με διαφορά ομάδα στη χώρα στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο κατοχής και από την άλλη ένα νέο σύνολο που στο πρώτο ντέρμπι βλέπει τον προπονητή να επιλέγει τέτοια παθητική τακτική, εξουδετερώνοντας ταυτόχρονα και τον παράγοντα κόσμο που… έτσι ΔΕΝ μπαίνει στην εξίσωση του αγώνα! Μία ομάδα που όταν έπρεπε να εφαρμόσει ένα υποτιθέμενο plan b, δεν ήξερε τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια. Απίστευτο!

Οκ! Πρόβλημα της ΑΕΚ για την οποία έτσι κι’ αλλιώς ο… Λανουά είναι αυτός που φταίει για -σχεδόν- όλα! Μια χαρά!

Ο ΠΑΟΚ παρά την ποιότητα και την προσωπικότητα που έβγαλε σε εκτός έδρας ματς, είχε αδυναμίες σε αμυντικές μεταβάσεις και στημένες μπάλες, από την ώρα όμως που προηγήθηκε, τα έφερε όλα προς το μέρους του και με την σοβαρότητά του έστειλε μήνυμα στους γηπεδούχους ότι… «δεν έχετε τύχη ούτε φάση να κάνετε».

Ηγέτης σε όλα του ο Ζίβκοβιτς. Μεγάλο κέρδος ο Τσιφτσής. Κολώνες Μεϊτέ-Μπάμπα. Εξαιρετικοί οι… παππούδες Τάισον-Λόβρεν, άριστοι όλοι.

Για τον Κωνσταντέλια τι να γράψεις; Ο καλλιτέχνης «χόρεψε» σε άλλο ένα ματς με την ΑΕΚ και συμπλήρωσε τη λίστα των χορευτικών, έχοντας τώρα παρτενέρ τον… άμοιρο Στρακόσια που επί χρόνια θα πρωταγωνιστεί σε αυτό το βίντεο με την… ζεϊμπεκιά. Πρωταγωνιστές όπως και εκείνοι αμυντικοί της ΑΕΚ πριν τρία χρόνια όταν έβλεπαν τον μικρό μάγο να «παίζει» την μπάλα με πόδια και ώμο ενώ ήταν πεσμένος στο χορτάρι. Αυτά καλό είναι να… γίνονται.

* Με αφορμή το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και επειδή αυτά τα αφιερώματα ενδιαφέρουν πολλούς, διάβασα στην εξαιρετική «ασπρόμαυρη βίβλο» ότι:

- Μετά τον αγώνα του Κομίνη που διακόπηκε το 2018, έχουν γίνει 27 ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για το Πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει, πλέον, 11 νίκες, η ΑΕΚ 6, ενώ υπάρχουν και 10 ισοπαλίες.

- Με γηπεδούχο την ΑΕΚ έχουν διεξαχθεί 14 αγώνες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τους 4, η ΑΕΚ τους 3 και οι άλλοι 7 έληξαν ισόπαλοι.

- Στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ το ρεκόρ είναι 3-2-2 υπέρ της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι αήττητος επί 4 συνεχόμενα ματς, με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Αντιλαμβάνεστε πόσο «τρέμει» την ΑΕΚ εκτός έδρας, αλλά κι’ αυτό το γήπεδο ο Λουτσέσκου που ήδη δημιουργεί παράδοση…