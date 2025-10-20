Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», που φέρει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή της διαιτητικής ομάδας.

Δύο ακόμα χαμένοι βαθμοί στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Δύο βαθμοί που ο Παναθηναϊκός έπρεπε βάσει των όσων είδαμε στο χορτάρι του «Κλεάνθης Βικελίδης», να έχει βάλει στο σακούλι του. Οι πράσινοι αν και μπήκαν πολύ καλά στο ματς και προηγήθηκαν με το γκολ του Σφιντέρσκι, έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με έναν μόνο βαθμό.

Την ευθύνη γι’ αυτό, φέρουν αποκλειστικά και μόνο, ο Γερμανός διαιτητής Τσβάιερ και ο VAR Γκίντερ, οι οποίοι με την απόφασή τους να μην καταλογίσουν το καταφανέστατο πέναλτι υπέρ του τριφυλλιού στη φάση που προηγήθηκε του γκολ της ισοφάρισης του Άρη, αλλοίωσαν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Είναι απορίας άξιο, τι βλέπει τόσο ο Τσβάιερ, αλλά πολύ περισσότερο ο Γκίντερ που βρισκόταν στο VAR. Υπάρχουν φάσεις που σηκώνουν μεγάλη συζήτηση και για τις οποίες οι απόψεις διίστανται. Εδώ, όμως, δεν έχουμε μία από αυτές.

Το κεφαλοκλείδωμα στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, δεν είναι μία αμφισβητούμενη φάση. Είναι ένα ωραίο trailer για αγώνα ελληνορωμαϊκής πάλης. Είναι ένα πεντακάθαρο πέναλτι.

Ένα πέναλτι το οποίο έγινε δευτερόλεπτα πριν το γκολ της ισοφάρισης του Άρη και το οποίο αν είχε δοθεί, όπως θα έπρεπε, θα είχε δώσει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό, να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να «κλειδώσει» το τρίποντο.

Γιατί, προφανώς, με την εικόνα της αναμέτρησης, δεν προκύπτει πως υπήρχε το οποιοδήποτε περιθώριο για την ομάδα του Άρη, προκειμένου αυτή να επιστρέψει από ένα εις βάρος της 2-0.

Ουδείς αμφισβητεί πως η αντίδραση του Ντραγκόφσκι στη φάση του 1-1, είναι λανθασμένη. Ο Πολωνός τερματοφύλακας θα έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη εκτίμηση και να έχει μαζέψει την μπάλα μετά το τελείωμα του Δώνη.

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει και ότι ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμα παιχνίδι στη διάρκεια της φετινής σεζόν, απώλεσε σημαντικές ευκαιρίες προκειμένου να περάσει ένα άνετο απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το τριφύλλι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να σκοράρει περισσότερα τέρματα, αλλά η μπάλα δεν καταλήγει στο πλεκτό.

Όμως, όλα τα παραπάνω, δεν θα είχαν επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, αν η διαιτητική ομάδα είχε κάνει σωστά τη δουλειά της. Και αυτό διότι το «ναι μεν, αλλά», στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει απολύτως καμία αξία. Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απάντηση στο «γιατί δεν πέρασε νικηφόρα ο Παναθηναϊκός από την έδρα του Άρη;».

Το ίδιο ίσχυε και στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Τα λάθη του τριφυλλιού δεν έδιναν στην διαιτητική ομάδα άλλοθι για τον μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Τουμπά λίγο πριν το τρίτο γκολ της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Ένα πέναλτι που αν είχε δοθεί, πιθανότατα, ο Παναθηναϊκός θα έφευγε από εκείνο το ματς με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Στο τέλος της ημέρας, ο Παναθηναϊκός απέχει αυτή τη στιγμή οκτώ βαθμούς από την κορυφή, έχοντας πάντα την εκκρεμότητα της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο. Ασφαλώς και η συγκεκριμένη διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, αν σκεφτεί κανείς πως παρακολουθούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, στο οποίο είναι σαφές πως οι «μικροί» μπορούν να κάνουν πολλές ζημιές στους «μεγάλους».

Από την άλλη, όμως, για να μπορέσει η κάθε ομάδα να διεκδικήσει τις δικές της πιθανότητες, θα πρέπει οι διαιτητές να μην αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των αγώνων. Σκεφτείτε μόνον, πως αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει αυτό που άξιζε στο ματς της Κυριακής, σήμερα θα βρισκόταν, με αγώνα λιγότερο, στο -5 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, που το προσεχές Σαββατοκύριακο παίζουν μεταξύ τους στο ντέρμπι του Φαλήρου. Άρα, λοιπόν, παρά το κακό τους ξεκίνημα οι πράσινοι, θα βρίσκονταν σε απόσταση βολής από τους αντιπάλους τους.