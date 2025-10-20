Μαρίν: «Πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς έχασε στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ με 2-0. Ο μέσος του Δικεφάλου, Ραζβάν Μαρίν, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και στάθηκε στην αντίδραση που πρέπει να βγάλει η Ένωση.

Οι δηλώσεις του Μαρίν

«Ηταν το πρώτο ντέρμπι στην έδρα μας. Ειχαμε μία δύσκολη βραδιά. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Να αναλύσουμε τι πήγε στραβά. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε τρεις ημέρες για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα, να δούμε τι πήγε στραβά, για να αντιδράσουμε στο επόμενο παιχνίδι».

Για το αν η ΑΕΚ έδειξε να αποδιοργανώνεται μετά το δεύτερο γκολ: «Θα συμφωνήσω. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Κάναμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε πίεση, δεν ήμασταν συμπαγής. Σε γενικές γραμμές αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού».