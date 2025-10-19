ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ο Καρυπίδης αποθέωσε ξανά τους παίκτες
Ο ΠΑΟΚ είναι μόνος πρώτος μετά τον θρίαμβο επί της ΑΕΚ στην Αθήνα με 2-0.
Οι Θεσσαλονικείς μετά τον Ολυμπιακό, λύγισαν και τον την ΑΕΚ και όπως συνέβη με τη λήξη του ντέρμπι της Τούμπας, έτσι και τώρα ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Χρήστος Καρυπίδης, μάζεψε τους ποδοσφαιριστές και τους μίλησε λίγα λεπτά μετά τη λήξη του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Με ατάκες που είχαν να κάνουν με το πάθος και την αυταπάρνηση που έβγαλαν: «Δεύτερο στη σειρά ντέρμπι που κερδίσαμε, αποδείξατε ότι είστε μαχητές», τους είπε μεταξύ άλλων.
