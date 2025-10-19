Ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα πολύ σπουδαίο διπλό στη Νέα Φιλαδέλφεια και όπως ήταν λογικό μέλη της οικογένειας του Ιβάν Σαββίδη βρέθηκαν στα αποδυτήρια για να μοιράσουν «μπράβο»! Συγχαρητήρια κι από τον Ιβάν!

Συγκεκριμένα μετά το τέλος του αγώνα που είχε θριαμβευτικό αποτέλεσμα για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης πηγαν στα αποδυτήρια και έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα για την εμφάνιση και τη νίκη. Μίλησαν με τον Ραζβαν στον οποίο έδωσαν συγχαρητήρια, ενώ και ο Ιβάν μίλησε με τον προπονητή και έδωσε συγχαρητήρια στον ίδιο και σε όλη την ομάδα.