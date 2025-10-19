Ίνγκασον: «Έπρεπε να πάρουμε τη νίκη, μετά το 0-1 είχαμε τον έλεγχο»

Ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ίγκι Ίνγκασον ανέφερε πως οι «πράσινοι» έπρεπε να πάρουν τη νίκη στο ματς με τον Άρη καθώς είχαν τον έλεγχο ειδικά μετά το 0-1.

Παρότι κατάφερε να προηγηθεί στο ματς, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στην αναμέτρηση με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, με το 1-1 να μένει ως το τέλος. Μετά το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού, ο Ίγκι Ίνγκασον, ο κεντρικός αμυντικός του «τριφυλλιού», μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Πιστεύω ότι σήμερα έπρεπε να πάρουμε τη νίκη και ιδιαίτερα μετά το 0-1, η ομάδα μου είχε τον απόλυτο έλεγχο. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι 2 ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες, θεωρώ είχαμε περισσότερες. Δυστυχώς δεχθήκαμε ένα τέρμα το οποίο μας στέρησε 2 βαθμούς. Όταν παίζεις με έναν ισχυρό αντίπαλο και αυτός θα απειλήσει. Από εκεί και πέρα άμα έχεις ένα μικρό προβάδισμα μπορείς να ισοφαριστείς.

Είναι δύσκολο για εμένα να μιλήσω για φημολογία. Αλλά η ομάδα έχει προπονητή, τον Χρήστο Κόντη, τον οποίο τον ευχαριστούμε, παίζουμε πολύ καλά μαζί του και κοιτάμε να βελτιωνόμαστε σε κάθε αγώνα, να βγάζουμε ένα καλό αποτέλεσμα και το καλύτερο που μπορούμε στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε δεν έχω να πω κάτι παραπάνω».