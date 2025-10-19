Κόντης: «Έπρεπε να κερδίσουμε, είμαστε στεναχωρημένοι με την ισοπαλία»
Ο Παναθηναϊκός παρότι προηγήθηκε στο σκορ στο ματς με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν κατάφερε να κερδίσει με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «πρασίνων», Χρήστος Κόντης μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Ξεκινήσαμε σε μια δύσκολη έδρα πολύ καλά. Ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μια πικρία. Ο Άρης είχε κάποια καλά διαστήματα, αλλά δεν κινδυνέψαμε ιδιαίτερα. Σε μια από τις δύο ευκαιρίες στο τέλος έπρεπε να είχαμε βάλει τη μπάλα μέσα.
Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι στενοχωριέμαι πολύ γιατί μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, λόγω της απόδοσης σε όλο το 90λεπτο. Θεωρώ ότι έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Φάγαμε ένα εύκολο γκολ. Δεν κινδυνέψαμε.
Ήταν λίγες οι φάσεις του Άρη. Έπρεπε να είμαστε πιο ήρεμοι και να κοντρολάρουμε το παιχνίδι. Χρειαζόμασταν καλύτερη σκέψη. Το ότι ισοφαριστήκαμε, είχαμε πολλές ευκαιρίες».
