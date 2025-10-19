Ο Παναθηναϊκός στο 3' άνοιξε το σκορ με τον Σφιντέρσκι κόντρα στον Άρη.

Ένταση στους πάγκους στο Κλ. Βικελίδης.

Ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού Γιώργος Τζαβέλλας και το στέλεχος του Άρη, ο Τάσος Μουρατίδης αποβλήθηκαν για τη συμπεριφορά τους από τον Γερμανό διαιτητή Φέλιξ Τσβάιερ.