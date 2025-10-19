Άρης - Παναθηναϊκός: Τζαβέλλας και Μουρατίδης αποβλήθηκαν από τον Τσβάιερ
Ο Παναθηναϊκός στο 3' άνοιξε το σκορ με τον Σφιντέρσκι κόντρα στον Άρη.
Ένταση στους πάγκους στο Κλ. Βικελίδης.
Ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού Γιώργος Τζαβέλλας και το στέλεχος του Άρη, ο Τάσος Μουρατίδης αποβλήθηκαν για τη συμπεριφορά τους από τον Γερμανό διαιτητή Φέλιξ Τσβάιερ.
@Photo credits: eurokinissi
