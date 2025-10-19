Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση με βίντεο σε επίθεση σε ηλικιωμένο φίλαθλο στο γήπεδο της ΑΕΛ Novibet.

Το βίντεο με επίθεση σε ηλικιωμένο φίλαθλο καταγγέλοντας έτσι το περιστατικό αυτό ανάρτησε αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος αναρωτιέται εάν η υποδιεύθυνση της αστυνομίας έχει προχωρήσει ήδη σε συλλήψεις. «Φαντάζομαι αυτοί που χτυπούν ομαδικά με κίνδυνο να σκοτώσουν έναν ηλικιωμένο στο AEL Arena έχουν ήδη συλληφθεί από την ΥΑΒΑΧ ή δεν ισχύει ο περίφημος Νόμος για όλους;», ήταν το σχόλιο του Καραπαπά μία ημέρα μετά το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός.



