Ολυμπιακός: Το βίντεο που ανέβασε ο Κώστας Καραπαπάς αναφέροντας επίθεση σε ηλικιωμένο
Το βίντεο με επίθεση σε ηλικιωμένο φίλαθλο καταγγέλοντας έτσι το περιστατικό αυτό ανάρτησε αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος αναρωτιέται εάν η υποδιεύθυνση της αστυνομίας έχει προχωρήσει ήδη σε συλλήψεις. «Φαντάζομαι αυτοί που χτυπούν ομαδικά με κίνδυνο να σκοτώσουν έναν ηλικιωμένο στο AEL Arena έχουν ήδη συλληφθεί από την ΥΑΒΑΧ ή δεν ισχύει ο περίφημος Νόμος για όλους;», ήταν το σχόλιο του Καραπαπά μία ημέρα μετά το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός.
