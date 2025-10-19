Ο Μουκουντί το πάλεψε ως την τελευταία στιγμή και ξεκινάει στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ πλάι στον Βίντα στο κέντρο της άμυνας.

Αγώνα δρόμου έκανε ο Μουκουντί για να προλάβει το ματς με τον ΠΑΟΚ και τελικά ο Καμερουνέζος στόπερ ξεκινάει στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ πλάι στον Βίντα.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος και Ρότα στα δύο άκρα της άμυνας, με τον Γκρούγιτς και τον Μαρίν να αποτελούν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τον Πινέδα να μένει στον πάγκο.

Ο Κουτέσα ξεκινάει αριστερά, ο Κοϊτά επιλέγεται δεξιά και ο Ζοάο Μάριο θα βρίσκεται στο «δέκα» πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Στον πάγκο για την Ένωση είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό, Καλοσκάμης, Ελίασον.

Εκτός είναι ο τιμωρημένος Ρέλβας, οι τραυματίες Περέιρα, Ζίνι, αλλά και ο Γκατσίνοβιτς.