Κόουλμαν: «Πρέπει να αλλάξουμε την ψυχολογία μας»

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά στην Ακραδία.

Νίκη αγνοείται για τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο τρίποντο της σεζόν ούτε στον αγώνα με την Κηφισιά στην Τρίπολη, καθώς παρόλο που έκανε ανατροπή ισοφαρίστηκε στο φινάλε σε 2-2.

Ο Ουαλός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και στάθηκε στην κακή ψυχολογία που επικρατεί λόγω αυτού του αρνητικού σερί.

Θυμίζουμε πως οι Αρκάδες είναι ουραγοί με τρεις βαθμούς.

Οι δηλώσεις του Κόουλμαν

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε είναι η αυτοπεποίθηση. Η ψυχολογία μας. Ερχόμαστε από ένα μεγάλο σερί χωρίς νίκη. Φτάσαμε κοντά αλλά δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να αλλάξουμε τη ψυχολογία μας και γρήγορα για να μας βοηθήσει αργότερα.

Οπως είπα, η ψυχολογία. Εχουμε καλούς παίκτες στην τεχνική. Μερικές φορές λίγο αφελείς σε κάποια σήμερα. Οπως είδαμε σήμερα βρεθήκαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, αυτό δεν βοήθησε και τιμωρηθήκαμε».