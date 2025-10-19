Άρης: Ριζικές αλλαγές από Χιμένεθ στην 11αδα – Καντεβέρε αντί Μορόν στην κορυφή!
Βάσει των όσων δούλεψε ο Ισπανός προπονητής στη διάρκεια της εβδομάδας, αυτή η απόφαση δεν προκαλεί έκπληξη. Βάσει του ρόλου του Λορέν Μορόν αλλά και της ανάδειξής του σε κορυφαίο ξένο σκόρερ όλων των εποχών, προφανώς προκαλεί αίσθηση. Κι έτσι ο Τίνο Καντεβέρε θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα του Άρη έχοντας πίσω του τον Φρέντρικ Γένσεν καθώς οι Μόντσου-Γαλανόπουλος είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι.
Στα επιθετικά άκρα, επιβεβαιώθηκε το ντεμπούτο του Μιγκέλ Αλφαρελά ενώ στην άλλη πτέρυγα θα αγωνιστεί ο Πιόνο Σίστο. Η δεύτερη έκπληξη αφορά τα αμυντικά άκρα όπου ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τον Φαντιγκά για τη δεξιά πλευρά στέλνοντας τον Τεχέρο στην αντίστοιχη αριστερή. Στο κέντρο της άμυνας, ο Χιμένεθ επέλεξε τον Λίντσεϊ Ροζ για παρτενέρ του Φαμπιάνο ενώ ο Σωκράτης Διούδης θα υπερασπιστεί την εστία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.