Ο personal trainer των Πορτογάλων σταρ στο Gazzetta: «Θα ήθελα να δουλέψω με Τσιμίκα και Παυλίδη, μεγάλο ταλέντο ο Νασιμέντο»

Ο άνθρωπος πίσω από παίκτες που γράφουν ιστορία στην Ευρώπη, που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο και μία φιλία χρόνων με τον αδικοχαμένο Ντιόγο Ζότα. Ο personal trainer, Ντάριο Πίντο κρύβεται πίσω σταρ του πορτογαλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ο ίδιος μοιράζεται στο Gazzetta τη φιλοσοφία του αλλά και ιστορίες μαζί τους.

Δεν γεννιούνται όλοι για να παίξουν επαγγελματικά ποδόσφαιρο και αυτό δεν είναι κοινό μυστικό. Ωστόσο, υπάρχει δεκάδες τρόποι να ακολουθήσεις την εξέλιξη του αθλήματος μέσα από επαγγέλματα που τι περιβάλλουν και σίγουρα ένα από αυτό είναι η προπονητική και η εκγύμναση των ποδοσφαιριστών.

Κάπως έτσι ο Ντάριο Πίντο είπε να αφήσει στο... πατάρι τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, να φορέσει τα αθλητικά του, να πάρει το χρονόμετρο του και να αφοσιωθεί ως personal trainer στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα στους Πορτογάλους.

Φτάνοντας στο σήμερα, ο Πορτογάλος έχει καταφέρει να έχει στο δυναμικό του κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ευρώπης όπως ο Γκονσάλο Ράμος, ο Κερέμ Ακτούρκογλου, ο Νούνο Σάντος αλλά και πρόσωπα που είναι γνωστά στην ελληνική πραγματικότητα όπως ο Ζοσέ Σα, ο Ντιόγο Νασιμέντο κ.α.

Φυσικά, αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν η επί 12 χρόνια συνεργασία που είχε με τον αείμνηστο Ντιόγο Ζότα της Λίβερπουλ που έφυγε πριν λίγες εβδομάδες από τη ζωή έπειτα από αυτοκινητικό δυστύχημα. Το Gazzetta τον εντόπισε και εκείνος άνοιξε την καρδιά του τόσο για την προσωπική του πορεία όσο και για την καθημερινότητα δίπλα σε ποδοσφαιριστές ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στον φίλο του, Ζότα.

- Αρχικά, θέλω να μου πεις αν έπαιζες ποδόσφαιρο όταν ήσουν μικρός και γιατί σταμάτησες;

«Έπαιζα μέχρι τα 18 μου και μετά από κάποια προβλήματα στον μηνίσκο, αποφάσισα να σταματήσω. Αλλά και να μην είχα τον τραυματισμό, δεν θα έπαιζα σε υψηλό επίπεδο. Θα ήμουν μέχρι την τρίτη κατηγορία. Αποφάσισα να σπουδάσω και να διαβάσω».

- Είχες κάποιο είδωλο τότε;

«Τον Ρονάλντο το "φαινόμενο". Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης».

- Κάποιο ματς που είχες δει μικρός και δεν θα ξεχάσεις;

«Ο τελικός του Champions Legue το 2005 όταν η Λίβερπουλ έκανε την ανατροπή από 3-0 σε 3-3 κόντρα στη Μίλαν και το πήρε».

- Με τη δουλειά του personal trainer γιατί ασχολήθηκες;

«Όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο άρχισα την προπονητική και ήμουν και σκάουτ στην Μπενφίκα για περίπου 6-7 χρόνια. Προπονούσα μικρές ηλικίες στις ακαδημίες της ομάδας και μόλις τελείωσα το πανεπιστήμιο αποφάσισα να κάνω κάτι μόνος μου πάνω στον αθλητισμό και ξεκίνησα το πέρσοναλ. Στην αρχή δεν είχα ποδοσφαιριστές αλλά απλό κόσμο, όπως και τώρα απλά σιγά-σιγά, επειδή με ήξεραν από τις ακαδημίες της Μπενφίκα και από τα social media, με έψαξαν και έτσι άρχισα να έχω και παίκτες. Δουλεύω και με κανονικούς ανθρώπους αλλά και επαγγελματίες παίκτες».

- Θυμάσαι κάποιους παίκτες στην ακαδημία που μετέπειτα έγιναν επαγγελματίες;

«Είχα δει κάποιους παίκτες που έπαιξαν στην πρώτη ομάδα. Όπως ο Μπούτα, ο Φέλιξ, ο Αντρέ Γκόμες.. τους είχα στην ακαδημία της Μπενφίκα και τους είχα ξεχωρίσει όταν ήταν νέοι. Έδειχναν ότι θα εξελιχθούν σε μεγάλους παίκτες και εν τελεί πήγαν στην πρώτη ομάδα».

- Ποιο ταλέντο είχες ξεχωρίσει όταν πήγες στην Μπενφίκα;

«Είναι αστείο επειδή κάποιοι από αυτούς τους παίκτες δουλεύω μέχρι και σήμερα μαζί τους. Ένα από τα πρώτα ταλέντα που μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην Μπενφίκα ήταν ο στράικερ, Νέλσον Ολιβέιρα. Έχει παίξει και στην Ελλάδα με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Θυμάμαι ότι έλεγαν πως είναι το επόμενο μεγάλο "9άρι" της Πορτογαλίας και της Ευρώπης και έκανε μία πολύ καλή καριέρα. Είναι ένας πολύ ωραίος τύπος, καλός χαρακτήρας και τότε στις ακαδημίες ήταν απίστευτος. Γενικά σε εκείνη τη φουρνιά παιδιών που είχαν γεννηθεί το 1999, υπήρχαν τρομερά ταλέντα και από τις καλύτερες γενιές της Μπενφίκα. Είδα αρκετές φουρνιές στην Μπενφίκα που είχε τρομερά ταλέντα. Αντικειμενικά η Πορτογαλία έχει εξάγει πολλούς επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στις μεγάλες κατηγορίες της Ευρώπης αλλά και στη χώρα μας έχουμε αρκετούς. Και η Ελλάδα έχει αρκετούς παίκτες στην Ευρώπη, όπως και στην Πορτογαλία όπως ο Παυλίδης αλλά οι Πορτογάλοι παίκτες βρίσκονται σε αρκετές ομάδες από το τοπ5 των πρωταθλημάτων».

- Θα ήθελες να δουλέψεις με κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή;

«Καλή ερώτηση. Στον χώρο μας δεν μπορούμε να επιλέξουμε κάποιον ποδοσφαιριστή. Ας πούμε δεν "παλεύουμε" να πάρουμε κάποιον. Θέλουμε να ταιριάζουμε στη φιλοσοφία και σε αυτό που πρέπει να δουλέψουμε. Θα μου άρεσε να δουλέψω με τον Παυλίδη ή με τον Τσιμίκα γιατί μου αρέσουν τα χαρακτηριστικά τους και φαίνονται εξαιρετικοί χαρακτήρες. Ωστόσο, έχω παίκτες που θέλουν να εξελίξουν συγκεκριμένα στοιχεία».

- Ποια είναι η φιλοσοφία σου;

«Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Η φιλοσοφία μου πάνω σε αυτό είναι να καταλαβαίνουμε την εξέλιξη και να το ακολουθούμε σωματικά και πνευματικά. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρει ο παίκτης τι θέλει να κάνει στην καριέρα του και πόσο θέλει να εξελιχθεί. Πρέπει να προσέχει το κορμί του, να καταλαβαίνει τα όρια του και η δουλειά μου είναι να δίνω στους παίκτες αυτή τη δυνατότητα. Να έχουν πειθαρχία όταν είναι μακριά από την ομάδα τους. Να προσέχουν την εικόνα τους, τον ύπνο τους, τη διατροφή τους, το τι κάνουν όταν είναι μακριά από το γήπεδο».

«Μου λείπει ο Ζότα...»

- Πάμε σε κάποιους από τους παίκτες που έχεις και βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Για παράδειγμα ο Γκονσάλο Ράμος που κατέκτησε τα πάντα φέτος.

«Είναι δουλευταράς πολύ. Χαμηλών τόνων. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας, μου αρέσει να δουλεύω μαζί του και φέτος κατέκτησε τα πάντα τόσο με την Παρί όσο και με την Πορτογαλία. Όταν άρχισα να δουλεύω μαζί του ήταν ήδη σε υψηλό επίπεδο. Επειδή στην αρχή δεν ήταν καθαρό φορ, δούλεψε πολύ πάνω στην εκτέλεση μπροστά από το τέρμα ώστε να γίνει καθαρό 9άρι. Δούλεψε πολύ. Είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, ξέρει πότε να πιέσει και μέσα σε αυτά τα χρόνια εξελίχθηκε πολύ».

- Για τον Ζοσέ Σα που έπαιξε και στον Ολυμπιακό;

«Είναι διαφορετικός χαρακτήρας αλλά και στο κομμάτι της θέσης του επειδή είναι τερματοφύλακας. Δουλεύουμε μαζί τα τελευταία τρία χρόνια. Συγκεντρωμένος στον στόχο του, πολύ χαλαρός και ωραίος άνθρωπος έξω από το γήπεδο, έχει πολύ πάθος για το ποδόσφαιρο και στοχεύει όλο και ψηλότερα στην καριέρα του».

- Έχεις δουλέψει και με έναν από τους παίκτες που παίζουν τώρα στον Ολυμπιακό, τον Ντιόγο Νασιμέντο. Τι ξεχωρίζεις σε εκείνον;

«Είναι ένα μεγάλο ταλέντο και είναι ένα από τα παραδείγματα ότι οι πορτογαλικές ομάδες βγάζουν τα ταλέντα συνεχώς. Η Μπενφίκα μπορεί να τον άφησε να πάει στη Βιζέλα αλλά έδειξε την αξία του. Είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης, γρήγορος και το κυριότερο, έχει άριστη τεχνική κατάρτιση. Είναι πανέξυπνος στη μεσαία γραμμή, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και εφόσον πάρει χρόνο συμμετοχής στον Ολυμπιακό, θα κάνει πολύ ωραία πράγματα».

- Σαν χαρακτήρας πώς είναι;

«Είναι ήσυχος χαρακτήρας, συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλει να πετύχει αλλά με αυτοπεποίθηση γιατί ξέρει τι μπορεί να κάνει και για εμένα έχει το πακέτο για να φτάσει ψηλά».

- Ένας από τους παίκτες σου ήταν και ο Ντιόγο Ζότα που έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή. Τι σχέση είχατε και πώς το έμαθες;

«Με τον Ντιόγο δουλεύαμε μαζί τα τελευταία 12 με 13 χρόνια. Ξέρω τον Ντιόγο και τον Αντρέ από μικρούς. Ήταν κάτι παραπάνω από αθλητές μου, είχαμε γίνει φίλοι. Ο Ντιόγο ήταν από τους πρώτους που δούλεψα ως πέρσοναλ. Εξελίχθηκα και εγώ με τον Ντιόγο, δεν εξελίχθηκε μόνος εκείνος. Του χρωστάω πολλά, ήταν ένας πολύ καλός φίλος μου και μου λείπει πάρα πολύ. Για δέκα σεζόν συνεχόμενα δουλεύαμε, σχεδόν μισή ζωή φιλίας και συνεργασίας. Το έμαθα το πρωί επειδή έχω πολύ καλή σχέση με την οικογένεια του ότι είχε γίνει το μοιραίο. Ήταν πολύ... δύσκολο για εμένα όταν το έμαθα. Παγώσαμε όταν το μάθαμε εδώ. Ήταν... για την ακρίβεια είναι, παράδειγμα για όλους γιατί είναι σπουδαίος χαρακτήρας και σπουδαίος άνθρωπος. Μου λείπει...»

- Θυμάσαι κάποια ιστορία μαζί του;

«Έχουμε πάρα πολλές ιστορίες και στιγμές μαζί. Είναι ανταγωνιστικός άνθρωπος και παίζαμε μαζί κάρτες ή στο fantasy ή στο FIFA. Παίζαμε πάντα. Μία αστεία ιστορία που μπορώ να σου πω είναι όταν πήρε τη μεταγραφή στη Λίβερπουλ. Δεν ήθελε να πει πολλά μέχρι να ολοκληρωθεί επίσημα. Τότε παίζαμε στο Fantasy Premier League στο κινητό και πάντα είχε τον εαυτό του στο παιχνίδι. Όταν έκλεισε στη Λίβερπουλ, εκείνη την εβδομάδα, έβγαλε τον εαυτό του από την ομάδα του στο Fantasy επειδή ήξερε ότι θα υπογράψει εκεί. Τότε κατάλαβα ότι θα πάει στη Λίβερπουλ. Έλεγα ότι δεν γίνεται να έβγαλε τον εαυτό του από το παιχνίδι (γέλια). Αυτός ήταν ο Ζότα. Μου λείπει».

- Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω για το κομμάτι του off season. Πόσο δύσκολο είναι για τους παίκτες να... κάτσουν πριν την προετοιμασία;

«Δεν μπορούν να σταματήσουν. Παίζει ρόλο πόσο καιρό έχουν διακοπές. Άλλοι σταματούν νωρίτερα, άλλοι πιο αργά, άλλοι έχουν τις εθνικές, άλλοι ξεκινάνε τις επίσημες υποχρεώσεις πιο νωρίς από άλλους. Παίζει μεγάλο ρόλο τον χρόνο που έχουν στην διάθεση τους. Κανονικά ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να απέχει από τις προπονήσεις 7 με 10 μέρες. Να ξεκουράσει το κορμί του. Μετά ξεκινάει τις προπονήσεις πριν την προετοιμασία για να δουλέψει σε κάποια κομμάτια, να είναι έτοιμοι για την προετοιμασία και να ενεργοποιηθεί το κορμί. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τι θέλει ο ποδοσφαιριστής πρώτη από όλα».