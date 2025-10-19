Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει γευτεί μεγάλες νίκες, αλλά και ήττες στις αναμετρήσεις του με τον Παναθηναϊκό. Όλα με τους «κιτρινόμαυρους» της Αθήνας, την ΑΕΚ. Ο τεχνικός του Άρη έχει απόλυτη ισορροπία στην προϊστορία του με τους πράσινους.

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το θετικό ξεκίνημα με τον Άρη είδε την ομάδα του να κάνει πίσω βήματα.

Οι Θεσσαλονικείς έμειναν στο 1-1 εντός με τον Πανσερραϊκό, ηττήθηκαν 3-0 στην Τρίπολη από τον ΟΦΗ και πλέον βρίσκονται στην πέμπτη θέση. Η μάχη με τον Παναθηναϊκό είναι κομβική για τον Άρη, όπως και για το τριφύλλι φυσικά. Η ισοπαλία δεν βολεύει κανέναν και ο ηττημένος θα βυθιστεί στην εσωστρέφεια. Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει δώσει πολλές μάχες με τους πράσινους.

Όλες ως τεχνικός της ΑΕΚ. Αυτή τη φορά με τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη και παράλληλα και προβάδισμα στις συγκρούσεις του με τον Παναθηναϊκό. Ο 61χρονος (26/1/64) Ισπανός τεχνικός έχει μέχρι στιγμής απόλυτη ισορροπία στις μονομαχίες του με το τριφύλλι.

Ο Χιμένεθ έχει αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό 15 φορές. Έχει νικήσει στις 5, έχει ηττηθεί άλλες τόσες και 5 ματς δεν είχαν νικητή. Τα γκολ είναι 17 υπέρ του Ισπανού και 16 κατά... Ισορροπία, λοιπόν, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 5 ήττες του οι τρεις είναι εντός, αλλά στη μία πανηγύρισε! Διότι παρά την ήττα η ΑΕΚ απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο. Ήταν τη σεζόν 2010-11, όταν η Ένωση νίκησε εκτός 2-0, εντός ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαίο ματς και προηγήθηκε 3-1. Κρατούσε την πρόκριση στα χέρια του, αλλά ο Μίτσελ με εκτέλεση φάουλ, σχεδόν από τη σέντρα σημείωσε στο 97' το 2-3 και η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό και στη συνέχεια πήγε στον τελικό και σήκωσε το τρόπαιο.

Αυτή ήταν η πιο γλυκιά ήττα για τον Χιμένεθ, ο οποίος έχει δει όμως τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 3-2 στο φινάλε τη σεζόν 2016-17. Η πιο σημαντική του νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν την 1η Απριλίου 2018. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Αραούχο, αμέσως μετά αποβλήθηκε ο Ινσούα και η Ένωση έφτασε στο τελικό 3-0 που την έφερε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου το 2018. Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Χιμένεθ είναι αήττητος κόντρα στον Παναθηναϊκό στα τελευταία έξι παιχνίδια.

Η χειρονομία και η συγγνώμη

Το ντέρμπι στη Λεωφόρο στις 19/11/17 ήταν επεισοδιακό. Η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις ισοφάρισε με τον Λιβάγια για το τελικό 1-1 και πήρε τον βαθμό. Ο νυ τεχνικός του Άρη, τότε είχε κάνει μία άσεμνη χειρονομία προς την εξέδρα και υπήρξε μεγάλη ένταση.

Ο Ισπανός τεχνικός τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή με ποινή αποκλεισμού για 15 μέρες και του επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ο ίδιος ανέλαβε από την πρώτη στιγμή την ευθύνη της πράξης του και απολογήθηκε μία μέρα αργότερα με γραπτή δήλωση, στην οποία αναφερόταν:

«Βρίσκομαι πολλά χρόνια στα γήπεδα και καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία για τη συμπεριφορά μου στο χθεσινό αγώνα. Καταλαβαίνω απόλυτα και όσους έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν. Σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής και προπονητικής μου καριέρας ποτέ δεν κρύφτηκα και ουδέποτε αρνήθηκα να αναλάβω τις ευθύνες μου.

Είμαι ειλικρινά μεταμελημένος και οφείλω μια μεγάλη συγγνώμη πρώτα απ’ όλα απέναντι στην ομάδα μου, η ιστορία και το ήθος της οποίας δεν συνάδουν με τέτοιες συμπεριφορές. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να προσβάλλω τον κόσμο του Παναθηναϊκού, απεναντίας τους σέβομαι απόλυτα, όπως και την ομάδα τους, και η άσχημη αντίδρασή μου είχε να κάνει με έναν συγκεκριμένο οπαδό, ο οποίος από την αρχή του αγώνα με έβριζε στα ιταλικά πίσω από τον πάγκο μου.

Ούτε αυτό όμως μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή ελαφρυντικό για εμένα. Για μια ακόμα φορά ζητάω συγγνώμη από όλους όσους πρόσβαλα με την συμπεριφορά μου».

Ο Χιμένεθ κόντρα στον Παναθηναϊκό