Ο ΟΦΗ και ο Παναιτωλικός τελείωσαν το μεταξύ τους παιχνίδι με δέκα παίκτες και έχουν από τέσσερις αποβολές στις ισάριθμες τελευταίες αγωνιστικές.

Στο πιο θεματικό και από τα πιο... έντονα ημίχρονα της τρέχουσας σεζόν ο Παναιτωλικός πήρε την πρώτο του εντός έδρας νίκη, στο πρώτο ματς της δεύτερης θητείας του Γιάννη Αναστασίου, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ με 4-2, κάνοντας ανατροπή.

Εκτός από τα έξι γκολ που μπήκαν σε ένα 45λεπτο εξίσου εντυπωσιακό είναι πως οι δυο ομάδες τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες (αμφότερες οι αποβολές στο δεύτερο μέρος), με την πλευρά των Κρητικών να έχει έντονα διαιτητικά παράπονα, κυρίως για το πέναλτι και την αποβολή του Ανδρούτσου, τα οποία εξέφρασε ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος, τόσο στον διαιτητή Κατοίκο, όσο και στην κάμερα της Cosmote TV.

Το αξιοσημείωτο είναι πως τόσο ο ΟΦΗ, όσο κι ο Παναιτωλικός είναι οι ομάδες με τις περισσότερες αποβολές, έχοντας αμφότερες τέσσερις στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, ενώ οι Κρητικοί έχουν και ματς λιγότερο, καθώς εκκρεμεί το εξ αναβολής ματς με τον Παναθηναϊκό!

Οι Κρητικοί και οι Αγρινιώτες είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν πάνω από μια αποβολή, ενώ αμφότερες έχουν δυο απευθείας κόκκινες και δυο αποβολές με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η ακραία σύμπτωση είναι πως τόσο ο ΟΦΗ, όσο και ο Παναιτωλικός είχαν δυο αποβολές στις εκτός έδρας βαριές ήττες από το Λεβαδειακό!

Οι αποβολές του ΟΦΗ

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0 : Στο 25' ο Χριστογεώργος πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα για χέρι εκτός περιοχής και στο 46' ο Νους είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για πάτημα στον Τσόκαϊ

: Στο 25' ο Χριστογεώργος πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα για χέρι εκτός περιοχής και στο 46' ο Νους είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για πάτημα στον Τσόκαϊ ΟΦΗ - Κηφισιά 1-3: Στο 43' ο Σενγκέλια πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα επειδή τράβηξε τα μαλλιά του Αντόνισε

Στο 43' ο Σενγκέλια πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα επειδή τράβηξε τα μαλλιά του Αντόνισε Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2: Ο Ανδρούτσος πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 64' για το πέναλτι στον Στάγιτς

Οι αποβολές του Παναιτωλικού