Παρά την προσπάθεια που έκανε, ο Ούρος Ράτσιτς δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στην προπόνηση του Άρη, με τον Μανόλο Χιμένεθ να μην μπορεί να τον υπολογίζει για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του εντός έδρας αγώνα (19/10, 19:30) με τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης» και ο Ούρος Ράτσιτς δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή καθώς δεν μπήκε στο ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας.

Ο Σέρβος μέσος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό και παρά την προσπάθεια που κατέβαλε, δεν κατάφερε να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Κι έτσι έμεινε εκτός αποστολής όπως και ο επίσης τραυματίας Κάρλες Πέρεθ αλλά και ο Μιχάλης Βοριαζίδης ο οποίος τη Δευτέρα (20/10) θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση έπειτα από το σοβαρό πρόβλημα υγείας που διαπιστώθηκε.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Διούδης, Αθανασιάδης, Καράι, Φαντιγκά, Τεχέρο, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ροζ, Γένσεν, Μόντσου, Νινγκ, Μισεουί, Ντούντου, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος και Παναγίδης.

