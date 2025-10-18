Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός έπιασε την ΑΕΚ στην κορυφή
Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή, ποιον άλλον, τον Ελ Καμπί, πέρασε άνετα από το γήπεδο της ΑΕΛ Novibet με 2-0 και σκαρφάλωσε στην κορυφή.
Οι Πειραιώτες, ισοβαθμούν με την ΑΕΚ, άφησαν πίσω τους τον ΠΑΟΚ και περιμένουν το αυριανό ντέρμπι των δύο δικεφάλων. Αντίθετα, οι Θεσσαλοί έμειναν στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Δείτε ΕπίσηςΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Χέρι - πέναλτι από τον Κοβάσεβιτς και γκολ για το 0-2 ο Ελ Καμπί
ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2
Ατρόμητος - Λεβαδειακός 19:30 NS Prime
Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00 CS2HD
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 16:00 NS Prime
Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30 CS1HD
Άρης - Παναθηναϊκός 19:30 NS Prime
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00 CS1HD
Η βαθμολογία (7 αγώνες)
ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.
- 1. Ολυμπιακός 16-5 16
- 2. ΑΕΚ 9-3 16
- 3. ΠΑΟΚ 9-5 14
- 4. Λεβαδειακός 16-7 10
- 5. Άρης 6-7 10
- 6. Βόλος 9-9 9
- 7. Παναθηναϊκός 7-6 8
- 8. Κηφισιά 11-11 7
- 9. ΟΦΗ 6-9 6
- 10. Ατρόμητος 5-6 5
- 11. Πανσερραϊκός 4-11 5
- 12. ΑΕΛ Novibet 7-13 4
- 13. Παναιτωλικός 4-12 4
- 14. Αστέρας Aktor 7-12 2
* ΑΕΛ Novibet και Ολυμπιακός έχουν επτά αγώνες.
** Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν πέντε παιχνίδια, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έξι.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.