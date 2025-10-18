Ο Ολυμπιακός με τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet έπιασε την ΑΕΚ στην κορυφή κι άφησε πίσω του τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή, ποιον άλλον, τον Ελ Καμπί, πέρασε άνετα από το γήπεδο της ΑΕΛ Novibet με 2-0 και σκαρφάλωσε στην κορυφή.

Οι Πειραιώτες, ισοβαθμούν με την ΑΕΚ, άφησαν πίσω τους τον ΠΑΟΚ και περιμένουν το αυριανό ντέρμπι των δύο δικεφάλων. Αντίθετα, οι Θεσσαλοί έμειναν στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 19:30 NS Prime

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00 CS2HD

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 16:00 NS Prime

Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30 CS1HD

Άρης - Παναθηναϊκός 19:30 NS Prime

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00 CS1HD

Η βαθμολογία (7 αγώνες)

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

1. Ολυμπιακός 16-5 16

2. ΑΕΚ 9-3 16

3. ΠΑΟΚ 9-5 14

4. Λεβαδειακός 16-7 10

5. Άρης 6-7 10

6. Βόλος 9-9 9

7. Παναθηναϊκός 7-6 8

8. Κηφισιά 11-11 7

9. ΟΦΗ 6-9 6

10. Ατρόμητος 5-6 5

11. Πανσερραϊκός 4-11 5

12. ΑΕΛ Novibet 7-13 4

13. Παναιτωλικός 4-12 4

14. Αστέρας Aktor 7-12 2

* ΑΕΛ Novibet και Ολυμπιακός έχουν επτά αγώνες.

** Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν πέντε παιχνίδια, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έξι.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.