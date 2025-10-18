Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές, καθώς και τα σενάρια για αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο του Πιρόλα με τον Ολυμπιακό, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Για... Ελ Καμπί-σιο!» ο Ολυμπιακός στη Λάρισα, «Πάρτι στην Πόλη» επί της Εφές ο Παναθηναϊκός.

Livesport: «7στερο τσουνάμι» ο ΠΑΟ στην Πόλη, «Να σχεδιάσεις ομάδα πρωταγωνίστρια» είπε ο Αλαφούζος στον Μπενίτεθ.

Φως των σπορ: «Όλα για Πιρόλα» ώστε να γίνει αναπροσαρμογή του συμβολαίου του.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «''Δένει'' τον Πιρόλα» ο Ολυμπιακός.

Ώρα των σπορ: «Διπλό δίλημμα!» για τον Νίκολιτς όσον αφορά το κέντρο της άμυνας.