Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (18/10) στο Gazzetta
Sportday: «Για... Ελ Καμπί-σιο!» ο Ολυμπιακός στη Λάρισα, «Πάρτι στην Πόλη» επί της Εφές ο Παναθηναϊκός.
Livesport: «7στερο τσουνάμι» ο ΠΑΟ στην Πόλη, «Να σχεδιάσεις ομάδα πρωταγωνίστρια» είπε ο Αλαφούζος στον Μπενίτεθ.
Φως των σπορ: «Όλα για Πιρόλα» ώστε να γίνει αναπροσαρμογή του συμβολαίου του.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «''Δένει'' τον Πιρόλα» ο Ολυμπιακός.
Ώρα των σπορ: «Διπλό δίλημμα!» για τον Νίκολιτς όσον αφορά το κέντρο της άμυνας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.