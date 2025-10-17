Κουβεντίδης: «Κάποιοι στη διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ δεν θέλουν να φτιάξει το γήπεδο ο Ιβάν Σαββίδης»

O Διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, αναφέρθηκε σε σημερινές ραδιοφωνικές δηλώσεις του στο θέμα με το μνημόνιο της Νέας Τούμπας και την παράδοσή του από πλευράς ΑΣ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην αποστολή πρόσκλησης προς τη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ , μέσω της οποίας, ζητούσε να πραγματοποιηθεί, σήμερα Παρασκευή (17/10), μία καταληκτική συνάντηση στα γραφεία της στην Τούμπα, ώστε να της παραδώσει ο ΑΣ το μνημόνιο που συντάχθηκε από την τεχνοκρατική επιτροπή και αφορά την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Το βράδυ της Πέμπτης (16/10) ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ απάντησε, μέσω e-mail, στην πρόσκληση της ΠΑΕ, εξηγώντας τους λόγους («δεν είμαστε έτοιμοι για ένα τόσο σοβαρό θέμα») που δεν μπορεί να δώσει το παρόν σήμερα, όπως ζήτησε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, ωστόσο δεσμεύτηκε «για συνάντηση την επόμενη εβδομάδα».

Σήμερα ο Διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, φιλοξενήθηκε στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» και αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα, «προσπαθούμε να καταλάβουμε τους λόγους» είπε μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε «κλειστό κλαμπ» τον ΑΣ ΠΑΟΚ και επανέλαβε πως «ο Σαββίδης είναι εδώ και θα είναι εδώ».

Πιο αναλυτικά είπε:

«Τα γεγονότα τα ίδια είναι πιεστικά, όχι η επιστολή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό έχει ξεκινήσει στις 21 Ιουλίου, όταν είχαμε παραδώσει ως ΠΑΕ στον Ερασιτέχνη ένα προτεινόμενο μνημόνιο που προβλέπει τα πάντα και ουσιαστικά κωδικοποιεί την κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Αναφέρονται τα πάντα σε αυτό. Χρονοδιάγραμμα, εγγυήσεις, ρήτρες αποζημίωσης. Δεν πήραμε καμία απάντηση για εκείνο το μνημόνιο, έως και σήμερα.

Την 1η Σεπτεμβρίου, ο ΑΣ σύστησε μία τεχνοκρατική επιτροπή με άτομα δικής του επιλογής, στις 22 Σεπτεμβρίου αυτή η επιτροπή παρέδωσε στον ΑΣ ένα μνημόνιο το οποίο κανείς δεν είδε, επειδή προφανώς δεν άρεσε στον Ερασιτέχνη και δεν ικανοποιούσε ενδεχομένως τα θέλω τους και προσπαθούν εδώ και έναν μήνα απ’ ότι φαίνεται να το αλλάξουν.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ήρθε στην ΠΑΕ μία αντιπροσωπεία , ζήτησε χρήματα από τα δικαιώματα που έχει ο ΑΣ από τη χρήση του ονόματος και του γηπέδου από την ΠΑΕ. Πράγματι, τις επόμενες ημέρες ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε στον Ερασιτέχνη 250 χιλιάδες ευρώ.

Τότε μας είπαν πως στις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσουν το μνημόνιο, έως και σήμερα που είναι 17 Οκτωβρίου, δεν έχουν στείλει το μνημόνιο. Χθες μας είπαν πως δεν είναι έτοιμοι και πως την επόμενη εβδομάδα δεσμεύονται πως θα είναι.

Βέβαια, την επόμενη εβδομάδα εμείς θα βρισκόμαστε στη Γαλλία για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δεν θα είμαστε εδώ, εκτιμώ πως ούτε την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσει να γίνει κάτι.

«Δεν θέλουν να φτιάξει το γήπεδο ο Σαββίδης»

Σε κάθε περίπτωση, έχω την εντύπωση και νομίζω πως από τα όσα γίνονται και ο κόσμος μπορεί να σχηματίσει αυτή την εντύπωση, πως υπάρχουν κάποιοι στη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ πως προφανώς δεν θέλουν να φτιάξει το γήπεδο ο Ιβάν Σαββίδης. Είτε γιατί έχουν αναλάβει δεσμεύσεις έναντι άλλων, είτε για κάποιους άλλους λόγους. Εδώ μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς.

Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας τους λόγους για τους οποίους η πλευρά του Ερασιτέχνη επιδεικνύει αυτή την συμπεριφορά απέναντι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος στα χρόνια που ηγείται της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει δώσει στον Ερασιτέχνη περίπου 21 εκ. ευρώ και πριν από δύο εβδομάδες, όπως είπα, έδωσε 250 χιλιάδες γιατί είπε ο Ερασιτέχνης πως έχει μεγάλη ανάγκη.

Βεβαίως και η ΠΑΕ κάθε χρόνο οφείλει να δίνει ένα ποσό στον Ερασιτέχνη. Με βάση τα βιβλία μας και τα βιβλία του Ερασιτέχνη, η ΠΑΕ έχει προκαταβάλει στον ΑΣ ένα μεγάλο ποσό για τη σεζόν 2025-26, ουσιαστικά σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που πρέπει να δώσει».

«Κλειστό κλαμπ ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ»

«Θα ήθελα να επισημάνω επίσης, πως στην ουσία ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ είναι ένα κλειστό κλαμπ. Στις τελευταίες εκλογές του, ψήφισαν 217 άτομα, ενώ ο σημερινός πρόεδρος του, ο κ. Άλκης Ησαίάδης, έχει εκλεγεί με 68 ψήφους. Με 68 ψήφους λοιπόν, μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται τις τύχες, τη μεγάλη περιουσία αλλά και τα έσοδα εκατομμυρίων που έχει σε ετήσια βάση ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας. Είναι ένα κλειστό κλαμπ, προφανώς γιατί δεν μπορεί να γίνει κανείς εύκολα μέλος, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Ένας τόσο μεγάλος σύλλογος και από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας λοιπόν, μπορεί να διοικείται από έναν άνθρωπο που εκλέχτηκε με 68 ψήφους».

«Ο Σαββίδης είναι εδώ και θα είναι εδώ»

«Είναι προφανές πως τον τελευταία καιρό, κάποιοι πιπιλάνε μία καραμέλα πως ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει χρήματα, πως ο Ιβάν Σαββίδης θα φύγει από την Ελλάδα. Τα γεγονότα τι λένε; Πως ο Σαββίδης , που σύμφωνα με ορισμένους θα φύγει, έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, δίνοντας 10 +2 εκ. ευρώ για τον Χρήστο Ζαφείρη, είναι σε εξέλιξη ένα αθλητικό έργο στους Ταγαράδες προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ και τελειώνει μάλιστα τις επόμενες ημέρες η πρώτη φάση των εργασιών.

Στο Λιμάνι, που θα φύγει ο Ιβάν Σαββίδης όπως λένε κάποιοι αλλά είναι εδώ και θα είναι εδώ, ξεκίνησε το έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα, μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 200 εκ. ευρώ. Το OPEN θα το πουλούσε αλλά παραμένει δικό του και ανεβάζει τα νούμερά του, έχει το Πόρτο Καράς, το Μακεδονία Παλλάς, τη Σουρωτή.

Είναι πράγματα που μιλούν από μόνα τους. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές, πως οι εν Ελλάδι επενδύσεις του Ιβάν Σαββίδη σήμερα, ξεπερνάει το 1 δις ευρώ. Γι΄ αυτόν τον άνθρωπο μιλάμε, ο οποίος τα χρόνια που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ έχει βάλει περίπου 250 εκ. ευρώ και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τίτλους.

Μπορεί ενδεχομένως κάποιοι να μην χαίρονται που ο Ιβάν Σαββίδης είναι εδώ, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να διαλυθεί ο ΠΑΟΚ».