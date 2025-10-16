ΑΣ ΠΑΟΚ σε ΠΑΕ: «Όχι» στο τελεσίγραφο, δέσμευση για συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην αποστολή πρόσκλησης προς τη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ , μέσω της οποίας, ζητούσε να πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή (17/10), μία καταληκτική συνάντηση στα γραφεία της στην Τούμπα, ώστε να της παραδώσει ο ΑΣ το μνημόνιο που συντάχθηκε από την τεχνοκρατική επιτροπή και αφορά την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
Το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΑΣ μια άτυπη συνάντηση, όχι συνεδρίαση μελών του ΔΣ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 22:30 και ακολούθως εστάλη απάντηση στη πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Στην απάντηση του ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξηγεί τους λόγους που δεν μπορεί να δώσει το παρόν αύριο, Παρασκευή (17/10), όπως ζήτησε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, «…αλλά δεσμεύεται για συνάντηση την επόμενη εβδομάδα».
