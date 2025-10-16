Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στις επτά επισκέψεις του να έχει φύγει τέσσερις φορές ηττημένος, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...

Η ΑΕΚ ανέκαθεν είχε το πάνω χέρι απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάτι που εξακολουθεί να ισχύει και έπειτα από την επιστροφή της Ένωσης στην παραδοσιακή της γειτονιά.

Ο ΠΑΟΚ τα έβρισκε σκούρα στο «Νίκος Γκούμας» με την ΑΕΚ να μετράει 31 νίκες. Πέντε παιχνίδια είχαν λήξει ισόπαλα και μόλις τρεις φορές ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να φύγει με το διπλό σε 39 ματς συνολικά.

Όλα αυτά μέχρι τη σεζόν 2002-2003. Το σκηνικό δεν άλλαξε και στην OPAP Arena, με την ΑΕΚ εξ αρχής να δείχνει ποιος είναι το αφεντικό στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, μετρώντας σε επτά ματς μέχρι στιγμής τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Σε όλα αυτά τα παιχνίδια στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρισκόταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος συνέχισε την αρνητική παράδοση που έχουν οι ασπρόμαυροι στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον συνολικό απολογισμό να γράφει σε 46 παιχνίδια, 35 νίκες για την ΑΕΚ, επτά ισοπαλίες και τέσσερις νίκες για τον ΠΑΟΚ, με τέρματα 111-37 υπέρ της Ένωσης!

Οι επισκέψεις του ΠΑΟΚ στην OPAP Arena με Λουτσέσκου και οι τέσσερις νίκες της ΑΕΚ

Από το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στην OPAP Arena, η ΑΕΚ πήρε τον αέρα του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου. Καθαρό 2-0 στην πρώτη επίσκεψη και εμφατικό 4-0 στα playoffs στην πρώτη χρονιά του γηπέδου.

Η ΑΕΚ και τη δεύτερη σεζόν στην OPAP Arena συνέχισε με νίκες επί του ΠΑΟΚ και του Ραζβάν Λουτσέσκου με ξεκάθαρο 2-0 στην κανονική διάρκεια, ενώ στο παιχνίδι των play off η Ένωση έβαλε τα χέρια της και έβγαλε τα μάτια της βλέποντας το 2-0 να γίνεται 2-2 στο φινάλε, αλλά τους κιτρινόμαυρους να έχουν παράπονα από τη διαιτησία του Στίλερ και του VARίστα Κρίστιαν για μη αποβολή του Μπάμπα με δεύτερη κίτρινη και για φάουλ πάνω στον Γκατσίνοβιτς στο πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων.

Την περσινή τρίτη χρονιά της OPAP Arena, στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν πάλι ισόπαλες με 1-1, με την ΑΕΚ να βλέπει τον διαιτητή Ομπρένοβιτς και τον VARίστα Μπόροσακ να της αρνούνται πέναλτι του Μπάμπα πάνω στον Λιβάι Γκαρσία. Η Ένωση επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα πανηγυρίζοντας την τέταρτη επικράτηση επί του ΠΑΟΚ στην OPAP Arena με προπονητή τον Λουτσέσκου με 1-0 για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Έπρεπε να φτάσουμε στο έβδομο παιχνίδι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στην OPAP Arena για να πάρει την πρώτη του νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Λουτσέσκου, με την Ένωση να αυτοκτονεί καθώς το 2-0 έγινε 2-3. Ωστόσο και εδώ ο ρέφερι Μπριχ με τον VARίστα Γκίντερ αγνόησαν τις φωνές της ΑΕΚ για πέναλτι σε σπρώξιμο του Πιερό από τον Βιετέσκα...

Αρκετές φορές μάλιστα ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ τράβαγε τα βλέμματα για τους λάθος λόγους στη Νέα Φιλαδέλφεια με προκλητικές ενέργειες. Με τη... βόλτα προς το πέταλο της Original 21 και τα χειροκροτήματα πριν το παιχνίδι στην πρώτη επίσκεψη στην OPAP Arena, ή με τις χειρονομίες στο περσινό ματς για «κλέψιμο του τίτλου» όπως θεωρεί ο ίδιος, ενώ το αποκορύφωμα ήταν η επίθεση σε φίλο της ΑΕΚ στο πάρκινγκ της OPAP Arena βγαίνοντας έξαλλος μέσα από το πούλμαν.

Τα 46 ματς ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια από τη σεζόν 1959-1960 μέχρι σήμερα