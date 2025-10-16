Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το θέμα που απασχόλησε (όλους) με την απόκτηση Τεττέη και Παντελίδη, υπενθυμίζει την αλήθεια για την Ένωση και τις ανάγκες που δεν αλλάζουν...

Όπως ήταν αναμενόμενο, η τελική έκβαση της υπόθεσης απόκτησης των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη, προκάλεσε-και θα συνεχίσει να το κάνει- πολλή κουβέντα σε αρκετά ...στρατόπεδα: κιτρινόμαυρα, ερυθρόλευκα και ασπρόμαυρα πιο συγκεκριμένα και φυσικά στο πράσινο αντίστοιχα για εντελώς διαφορετικούς και πιο ευχάριστους (για την ώρα τουλάχιστον) λόγους. Απόλυτα δικαιολογημένα πρέπει να υπάρχει και να προκύπτει ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό για την εξέλιξη της υπόθεσης των δυο άσων της Κηφισιάς άσχετα με το οικονομικό σκέλος του deal μεταξύ των δυο πλευρών και πώς το εισπράττει ο κάθε ένας. Μπορούμε να συζητήσουμε και θα καταθέσω την άποψή μου για το οικονομικό, αλλά πρωτίστως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, πως η συμφωνία αυτή και το μεταγραφικό πακέτο για το τριφύλλι συνιστά σημαντική επιτυχία (και) στο επικοινωνιακό κομμάτι, τη στιγμή που το πιο σημαντικό είναι το αγωνιστικό και η ενίσχυσή τους στο κομμάτι αυτό με δυο αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές.

Εννοείται πως μικρότερη σημασία έχει στο τέλος της όποιας κουβέντας έχει το επικοινωνιακό πάντα και έχει αποδειχθεί-επιβεβαιωθεί κατ' επανάληψη το συγκεκριμένο. Σημασία έχει το χορτάρι, ο τρόπος και το σχέδιο με το οποίο θα αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός το δίδυμο που αποκτά, είτε από τον Γενάρη είτε από το καλοκαίρι, όταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα ενταχθεί στους "πράσινους" και ο Παντελίδης, μιας και ο Τεττέη διάβασα ότι θα φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού τον προσεχή Γενάρη! Είναι ένα ζήτημα σχετικά με το ποιο θα είναι το πλάνο και ποιος θα το εφαρμόσει στη νέα ομάδα των δυο άσων της Κηφισιάς (μιας και δεν γνωρίζει κανείς ακόμη πώς θα πορευθεί και με πιο πρόσωπο στον πάγκο, άρα και ποιο αγωνιστικό σχέδιο θα επιθυμεί εκείνος, είτε πρόκειται για το τώρα, είτε για το κατά τη διάρκεια της σεζόν, είτε για το μέλλον από το επόμενο καλοκαίρι) και ως εκ τούτου να προκύψει-αποδειχθεί αν έγινε η σωστή επιλογή τελικά και με γνώμονα (όπως υποστήριζαν από την ομάδα των βορείων προαστίων) το συμφέρον του Ανδρέα Τεττέη...

Διότι για να είμαστε (και να είναι στην Κηφισιά) ειλικρινείς με τα οικονομικά δεδομένα που γνωστοποιήθηκαν, κοινώς deal άνω των 3 εκατ ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης στο 30%, προφανώς και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα προσφορά (και προφανώς καλά έκαναν) για τον Πρίτσα και την Κηφισιά, μιας και καμία άλλη ομάδα δεν έφτασε (και δεν θα το έκανε) σε τέτοια νούμερα και δεν μπήκε σε πρώτη φάση μπροστά το ποδοσφαιρικό καλό και άρτιο περιβάλλον για τον 24χρονο Έλληνα επιθετικό! Ξεκάθαρα πράγματα και λόγια σε αυτό το κομμάτι όπως και για το οικονομικό που ακολουθεί στο κείμενο: προφανώς και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα στον Παναθηναϊκό, προσωπικά, εκτιμώ ότι σωστά έγινε υπέρβαση αν τέτοια τη θεωρεί η πλειοψηφία (κι εγώ πολλά τα βλέπω τα νούμερα για το συγκεκριμένο πακέτο που αγοράζεις). Αν συζητούσα κάτι σε επίπεδο λάθους θα εστίαζα αποκλειστικά στο ποσοστό μεταπώλησης του Τεττέη μιας και με τέτοιο ποσό θα επέβαλλα να μην υπάρχει, ή να μην ξεπεράσει το 10% η όποια ρήτρα μεταπώλησης...

Η αλήθεια για την ΑΕΚ που δεδομένα ήθελε τους δυο άσους της Κηφισιάς...

Για τον Παναθηναϊκό είναι μια καλή κίνηση στην θεωρία που μένει να αποδειχθεί και στην πράξη και το αν είναι πολλά τα λεφτά, ή ακραία τέλος πάντων τα ποσά, δεν αφορά τη δική μας τσέπη και ακόμα περισσότερο του οπαδού - φίλαθλου! Αν θεωρείς ότι θα σου φέρουν λύση στο πρόβλημά σου και έχεις τη δυνατότητα πολύ σωστά το κάνεις (πρόκειται και για Έλληνες ποδοσφαιριστές που πάντα είναι απαραίτητοι όταν είναι και καλοί όπως οι συγκεκριμένοι δυο). Να υπενθυμίσω όμως σε τούτο το σημείο και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ γιατί στην πικρία των μεν για την απώλεια δυο άσων που δεδομένα ήθελε η Ένωση, αλλά και την χαρά των δε για το deal, ακούγονται και γράφονται ανακρίβειες (ευτυχώς όχι και ποτέ από το και στο Gazzetta)! Επειδή: επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως, να επαναλάβω σε τούτο το σημείο, ότι από τον Δικέφαλο ουδέποτε έγινε προσπάθεια για να ξεπεράσει η (στο μιλητό όπως συνηθίζουμε να λέμε λαϊκά) προσφορά για τους δυο άσους τα 2 εκατ ευρώ, πόσο μάλλον να φτάσει στα 2.5 μυρια και ακόμη περισσότερο να ξεπεράσει τα 3 όπως έκαναν οι "πράσινοι"!

Πρόκειται για κάτι που γράφαμε στο Gazzetta, προσωπικά το έλεγα καθημερινά στους Galacticos (και στο ράδιο) με την υποσημείωση ότι η ΑΕΚ κρίνει πολλά και ακραία αυτά που αξιώνει η Κηφισιά, σωστό, ή λάθος, είναι άλλη κουβέντα, αλλά και ένα γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την ίδια την Ένωση σε επίσημο βαθμό με τη θέση της να αναφέρει την πραγματικότητα για την ίδια: "Το τελευταιο διάστημα υπάρχουν αναφορές στον Τύπο για προτάσεις της ΑΕΚ για ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς με συγκεκριμένα ποσά. Αποκορύφωμα σημερινό πρωτοσέλιδο θέμα αθλητικής εφημερίδας που μιλάει για πρόταση ύψους 2,5 εκατ. Ευρω. Ξεκαθαρίζουμε πως τέτοια πρόταση δεν υπήρξε ποτέ", ξεκαθαρίστηκε χθες χαρακτηριστικά και το υπογραμμίσαμε στο σχετικό ρεπορτάζ όπου σημειώσαμε για το ενδεχόμενο διάθεσης παραχώρησης των δυο παικτών από τον γνωστό Παναθηναϊκό κ. Πρίτσα στην ομάδα που υποστηρίζει (και καλά το κάνει ο άνθρωπος και το έπραξε κιόλας μιας και ικανοποιήθηκε και με το παραπάνω οικονομικά).

Τώρα το να συνδυάζεται η απώλεια των δυο Ελλήνων της Κηφισιάς και να ενοχλεί κάποιο μέρος του κόσμου της ΑΕΚ, κυρίως επειδή χάθηκε και ο Ντέσερς από την ίδια ομάδα, το καταλαβαίνω και προφανώς το δικαιολογώ. Απλά επειδή υπάρχει αναφορά και στην υπόθεση Κυριακόπουλου, να υπενθυμίσω μιας και εδώ κολλάει ξανά το "επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως", η Ένωση δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με τον Έλληνα μπακ (προς απογοήτευση μου που τον ήθελα πολύ στην ομάδα μας αλλά ευτυχώς δεν κάνουμε κουμάντα εμείς) γιατί δεν τον ενέκρινε στην ουσία ποτέ ο Ριμπάλτα, από τον περασμένο Γενάρη ισχύει αυτό, ενώ το ίδιο ίσχυε και το καλοκαίρι, δεν άλλαξε κάτι... Σε τούτο το σημείο πρέπει να υπενθυμίσω ότι αφού χάθηκαν οι δυο Έλληνες της Κηφισιάς που δεδομένα επιθυμούσε να αποκτήσει ο Δικέφαλος, σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να κινείται για την απόκτηση άλλων στις θέσεις, ή έστω στη μία από αυτές που όντως υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για προσθήκη στα δικά μου μάτια (ένας ακραίος επιθετικός και αν μη τι άλλο και εδώ ταιριάζει το: επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως).

*Για να είμαι δίκαιος και ειλικρινής, όταν αποκαλύψαμε το ενδιαφέρον της Ένωσης και για τους δυο άσους (και όχι μόνο για Τεττέη) στους Galacticos, είχα υποστηρίξει ότι απαιτείται ένας εξτρέμ περισσότερο από φορ και άμεσα, για τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, ότι δηλαδή συνιστά μεγαλύτερη αναγκη (μαζί με βασικούς για δεξί μπακ και στόπερ) να αποκτούσε τον Παντελίδη η ΑΕΚ: κι αυτό διότι στα εξτρέμ ως γνήσιοι τέτοιοι υπάρχουν Κουτέσα και Ελίασον μόνο και δύναται να παίζουν εκεί και οι Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά! Ενώ στη θέση του φορ υπάρχουν: Γιόβιτς, Πιερό (κι ας μην αρέσει σε κάποιους) και Ζίνι που αποτελεί αντίστοιχο πρότζεκτ με τον Τεττέη...