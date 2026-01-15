Ο Μάριος Ηλιόπουλος επέβαλε πρόστιμο στους παίκτες της ΑΕΚ για τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ, όμως το πρωτοποριακό ήταν το που θα πάνε τα συγκεκριμένα χρήματα.

Πρόστιμο 400.000 ευρώ επέβαλε ο Μάριος Ηλιόπουλος στους παίκτες της ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ, το οποίο δεν θα πληρωθεί μόνο σε περίπτωση που νικήσουν και τα τρία παιχνίδια που ακολουθούν κόντρα σε Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έθεσε τους παίκτες προ των ευθυνών τους με την ομιλία του στα Σπάτα την Πέμπτη, αλλά η πρωτοποριακή απόφαση που πήρε είχε να κάνει με το που θα καταλήξουν τα χρήματα από το πρόστιμο που επέβαλε.

Όπως τόνισε ένα σημαντικό μέρος θα πάει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ, ωστόσο αυτό που έκανε αίσθηση είναι πως το άλλο σημαντικό κομμάτι θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του ΟΦΗ ως επιβράβευση γιατί νίκησαν την Ένωση σε κρίσιμο νοκ-άουτ παιχνίδι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Ένα σημαντικό μέρος του προστίμου, θα πάει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ για βοήθεια στους αθλητές που φορούν, τιμούν και αγωνίζονται με το σήμα της ΑΕΚ παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Το άλλο σημαντικό κομμάτι του προστίμου θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του ΟΦΗ, ως επιβράβευση γιατί μας νίκησαν σε κρίσιμο νοκ άουτ ματς στο γήπεδο μας, χωρίς να παίξει ρόλο "τρίτος παράγοντας’’ - κάποιοι βέβαια είναι συνηθισμένοι να ψάχνουν άλλοθι σε "τρίτο παράγοντα’’ άσχετα αν δεν υπάρχει-. Το να είσαι αληθινός το υπαγορεύει ο κώδικας του Ευ Αγωνίζεσθαι», ανέφερε ο Ηλιόπουλος μεταξύ άλλων στην ομιλία του προς τους παίκτες.