Τι προβλέπουν οι κανονισμοί για την συμμετοχή των Τεττέη και Παντελίδη στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έπιασε στον... ύπνο τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη, ντύνοντας στα πράσινα τις δύο μεγαλύτερες αποκαλύψεις του εφετινού πρωταθλήματος.

Ο 24χρονος επιθετικός είναι δεδομένο οτι θα ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα τον Ιανουάριο, ενώ για τον 23χρονο εξτρέμ, η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μπορεί να φύγει από τον Κηφισιά σε 2,5 μήνες, μπορεί όμως να μείνει εκεί και μέχρι το τέλος της σεζόν.

Κάπου εδώ λοιπόν δημιουργείται το εξής ερώτημα: Πότε θα μπορούν να αγωνιστούν με τη νέα τους ομάδα, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και στο Europa League.

Πότε θα παίξουν Τεττέη και Παντελίδης

Αν ο Παύλος Παντελίδης μείνει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, τότε τα πράγματα είναι απλά, καθώς θα τον δούμε με το τριφύλλι στο στήθος την σεζόν 2026-27.

Στην περίπτωση όμως που και αυτός, όπως ο Ανδρέας Τεττέη, μετακομίσουν στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο, τότε τα πράγματα είναι κάπως πιο σύνθετα, καθώς υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα για τις εγχώριες διοργανώσεις και τις ευρωπαϊκές.

Στο πρωτάθλημα, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο παιχνίδι του 2026, το οποίο θα είναι με τον Πανσερραϊκό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ στο Κύπελλο θα μπορούν μετά την ολοκλήρωση της League Phase, είτε στην φάση των play offs, είτε στα προημιτελικά.

Τι ισχύει με το Europa League

Σε αντίθεση λοιπόν με τις εγχώριες διοργανώσεις όπου τόσο ο Ανδρέας Τεττέη, όσο και ο Παύλος Παντελίδης (σ.σ. αν τελικά πάει στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο), θα είναι διαθέσιμοι από την 1/1, στο Europa League, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Εκεί, ο Χρήστος Κόντης ή όποιος είναι στον πάγκο του «τριφυλλιού» εκείνη την περίοδο, θα μπορεί να τους χρησιμοποιήσει μετά την League Phase της διοργανώσεις. Κάτι που σημαίνει οτι για τα παιχνίδια με την Φερεντσβάρος και την Ρόμα, θα κάνουν προπονήσεις με τη νέα τους ομάδα, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ματς αυτά.

Το τελευταίο τους ματς με την Κηφισιά

Όσον αφορά το τελευταίο τους παιχνίδι με την Κηφισιά, η οποία αποτέλεσε το σκαλοπάτι για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα τους; Αυτό θα είναι κόντρα στον μεγάλο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.