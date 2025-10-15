Ο άσος της ΑΕΚ Ραζβάν Μαρίν τόνισε ότι παρά τη διαμάχη του με τον προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου θα είναι διαθέσιμος για την εθνική Ρουμανίας, όποτε του ζητηθεί.

Η διαμάχη του Μιρτσέα Λουτσέσκου με τον Ραζβάν Μαρίν κυριαρχεί στα ρουμανικά ΜΜΕ.

Ο άσος της ΑΕΚ χρεώθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό την ισοπαλία με την Κύπρο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο Λουτσέσκου είχε αποφασίσει να τον θέσει εκτός πλάνων για τα ματς του Οκτωβρίου και υποστήριξε ότι ο παίκτης είχε έναν ελαφρύ τραυματισμό. Ο Μαρίν ήταν υγιής και παρέμεινε στην αποστολή, ωστόσο, δεν χρησιμοποιήθηκε στο φιλικό με τη Μολδαβία στις 9/10 ούτε και στον εκτός έδρας αγώνα με την Αυστρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, όπου οι Ρουμάνοι επικράτησαν 1-0.

Ο 29χρονος μέσος της ΑΕΚ, λοιπόν, σε δηλώσεις που έκανε στο μέσο της πατρίδας του, το «digisport», τόνισε ότι θα είναι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα όποτε τον καλούν. Να θυμίσουμε ότι ο Μαρίν έχει 70 συμμετοχές, 12 γκολ και 10 ασίστ με την εθνική Ρουμανίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μαρίν:

«Ίσως κατά κάποιον τρόπο, έχουμε κερδίσει αυτή την κατάσταση, να είναι βασικοί με την πάροδο του χρόνου και δεν νομίζω ότι είμαστε μόνο εγώ και ο Στάντσιου.

Υπάρχουν επίσης οι Ντένις Μαν, Μπούρκα, Ράτιου. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν κερδίσει μια συγκεκριμένη κατάσταση στην εθνική ομάδα με την πάροδο του χρόνου. Εξαρτάται φυσικά όμως και από τη φόρμα κάθε παίκτη.

Η αγάπη μου για την εθνική ομάδα δεν αλλάζει. Θα είμαι διαθέσιμος όταν με καλούν. Δεν υπάρχει θέμα άρνησης. Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Παίζουμε για τη Ρουμανία, όχι για μένα, για τον Στάντσιου ή τον Χάτζι.

Παίζω πρώτα και πάνω απ' όλα για όλη τη χώρα, για τους εκατομμύρια οπαδούς μας που είναι πάντα μαζί μας. Είδατε ότι στον αγώνα με την Αυστρία ήταν όλοι εντυπωσιακοί».