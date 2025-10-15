Λάζαρος Ρότα και Λούκα Γιόβιτς επέστρεψαν στα Σπάτα, όπου προπονήθηκαν κανονικά ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Αναμονή για Μουκουντί.

Ευχάριστα νέα για την ΑΕΚ από την προπόνηση της Τετάρτης (15/10). Το παρών στα Σπάτα έδωσαν τόσο ο Λάζαρος Ρότα, όσο κι ο Λούκα Γιόβιτς, οι οποίοι είχαν ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες, όμως αμφότεροι θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (19/10, 21:00).

O διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ είχε δεχτεί ένα χτύπημα στην ποδοκνημική στον αγώνα με την Δανία στην Κοπεγχάγη, ενώ ο Σέρβος φορ δεν έπαιξε στο ματς με την Ανδόρρα, λόγω μικροενοχλήσεων.

Το επόμενο ζήτημα που απασχολεί τον Μάρκο Νίκολιτς είναι η κατάσταση του Άρολντ Μουκουντί, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Η συμμετοχή του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να ξεκαθαρίσει στην προπόνηση της Πέμπτης (16/10).

Θυμίζουμε πως ο Σέρβος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω της αποβολής του κόντρα στην Κηφισιά, Φιλίπε Ρέλβας και εφόσον δεν είναι έτοιμος ο Καμερουνέζος μένει να φανεί ποιος θα πλαισιώσει τον Ντομαγκόι Βίντα στα στόπερ.