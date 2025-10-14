Την επιστροφή όλων των διεθνών περιμένει στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς για να ξεκινήσει ουσιαστική προετοιμασία για το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αναμένοντας τα οριστικά νέα για τους Ρότα, Γιόβιτς και Μουκουντι.

Τα Σπάτα θα αρχίσουν να γεμίζουν από αύριο με την επιστροφή των διεθνών που ολοκλήρωσαν τις προηγούμενες μέρες τις υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες. Οι τελευταίοι αγωνίζονται απόψε και στη συνέχεια θα γυρίσουν και αυτοί στην Αθήνα για να ενταχθούν ξανά στις προπονήσεις.

Συνολικά δέκα ήταν οι διεθνείς της ΑΕΚ που απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του από την Πέμπτη και έπειτα να μπαίνουν σε φάση ουσιαστικής προετοιμασίας για το μεγάλο ματς που έρχεται με τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τα άλλα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που ακολουθούν κόντρα σε Αμπερντίν και Ολυμπιακό.

Ο Νίκολιτς περιμένει να δει ποια «όπλα» θα έχει διαθέσιμα αρχής γενομένης από το κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena για να αρχίσει να καταστρώνει και τα βασικά του πλάνα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το χτύπημα που έχει αποκομίσει ο Ρότα στο πόδι και το μυϊκό πρόβλημα του Γιόβιτς πιθανότατα είναι προβλήματα που δεν θα τους στερήσουν τη συμμετοχή, καθώς αμφότεροι έχουν τις πιθανότητες υπέρ τους για να είναι διαθέσιμοι.

Επίσης μένει να φανεί η κατάσταση του Μουκουντί, ο οποίος προσπαθεί να ξεπεράσει τον μυϊκό τραυματισμό που είχε υποστεί στο παιχνίδι με την Κηφισιά και στις προπονήσεις των επόμενων ημερών θα φανεί αν θα τα καταφέρει ή αν δεν θα παρθεί το ρίσκο προκειμένου να προλάβει κάποιο από τα επόμενα απαιτητικά ματς που έρχονται.

Δεδομένα αυτοί που δεν υπολογίζονται από τον Νίκολιτς είναι ο τιμωρημένος Ρέλβας, ο οποίος είχε αποβληθεί στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος και οι γνωστοί απόντες Περέιρα και Ζίνι. Από εκεί και πέρα ο Νίκολιτς θα διαπιστώσει και την ετοιμότητα όλων των διεθνών στις προπονήσεις και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πινέδα.

Ο Μεξικανός μέσος που αποτελεί μια πολύτιμη μονάδα στην κιτρινόμαυρη μεσαία γραμμή θα επιστρέψει την Παρασκευή καθώς ολοκληρώνει τα ξημερώματα της Τετάρτης τις υποχρεώσεις με την Εθνική του ομάδα και εκτός από το μακρινό υπερατλαντικό ταξίδι από το οποίο θα προέρχεται (όπως και ο Πιερό), ενόψει ΠΑΟΚ θα έχει ελάχιστες προπονήσεις στα πόδια του. Κι αυτό μένει να φανεί αν επηρεάσει ή όχι τη χρησιμοποίησή του στο αρχικό σχήμα του Νίκολιτς.