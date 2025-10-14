Τι έχουν πάρει οι τέσσερις «Ευρωπαίοι» από τις μεταγραφές τους στο μισό του πρώτου γύρου

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την προσφορά των καλοκαιρινών μεταγραφών σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έως τώρα, αναλύοντας τι και από ποιους παίκτες περιμένουν περισσότερα...

Xωρίς να το πολυκαταλάβουμε, έχουμε φτάσει στα μισά του πρώτου γύρου. Η ΑΕΚ έχει μία ισοπαλία (με την ΑΕΛ Novibet). Ο ΠΑΟΚ έχει δυο «Χ» (με Παναιτωλικό και Αστέρα). Ο Ολυμπιακός με το δύσκολο πρόγραμμα δεν τα κατάφερε ούτε στη Λεωφόρο όντας ανώτερος (ισοπαλία στο 91'), ούτε στην Τούμπα, όπου κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη αλλάξει προπονητή και προσπαθεί να μαζέψει τα «σπασμένα» του Λεβαδειακού και της Κηφισιάς. Αν είχε αυτούς τους πέντε βαθμούς, ο Βιτόρια δεν θα είχε φύγει (να' στε σίγουροι γι' αυτό) και οι Πράσινοι, με έναν αγώνα λιγότερο, θα ήταν εκεί όπου θα ήθελε να βρισκόταν. Προφανώς, όλοι μπορούν καλύτερα.

Ο καθένας με τα βαρίδια του. Ο Ολυμπιακός με το Champions League στην πλάτη και τις μεγάλες απαιτήσεις λόγω νταμπλ. Ο ΠΑΟΚ λόγω των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου και... Μυστακίδη. Η ΑΕΚ λόγω του περυσινού κάζου σε όλα τα επίπεδα. Ο Παναθηναϊκός επειδή ο Γιαμάλ και ο Καρέτσας ήταν τριών ετών την τελευταία χρονιά που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Μα για να τα καταφέρουν, χρειάζονται όλοι μεγαλύτερη βοήθεια από τις μεταγραφές τους. Διότι η αλήθεια είναι πως έως τώρα – με διαβαθμίσεις βεβαίως – δεν έχουν πάρει όσα προσδοκούσαν...

Ο ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο πρόβλημα

Τα λιγότερα τα έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Σχεδόν τίποτα από Μπιάνκο και Βολιάκο, περίμενε περισσότερα από Κένι και Τέιλορ, μάλλον δεν έχει αξιοποιήσει όσο θα μπορούσε τον Ιβανούσετς και μένει ένας Γιακουμάκης να σηκώνει τη σημαία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαπρέπει. Ο Γκουγκεσασβίλι, ως αναπληρωματικός κίπερ, δεν μπαίνει στην εξίσωση.

Εχει να περιμένει πολλά από πολλούς ο Παναθηναϊκός

Εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός. Εντελα μεταγραφές! Ενας παίκτης ξεχωρίζει – και μάλιστα με διαφορά – για τη σταθερά καλή απόδοσή του, τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 12 από τα 14 ματς της σεζόν. Θετικά σημάδια έχουν αφήσει ο Τσιριβέγια και ο Τουμπά (ειδικά στα ευρωπαϊκά προκριματικά), χωρίς όμως να κάνουν κάποια τρομερή διαφορά, παρουσιάζοντας τον προηγούμενο μήνα και κάμψη στην απόδοσή τους. Λαφόν, Καλάμπρια, Σάντσες αποκτήθηκαν ως «βασικοί», αλλά δεν αξίζουν να είναι βασικοί, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να βοηθήσουν περισσότερο. Οπως και από τον άτυχο Ντέσερς με τον Ζαρουρί που καλείται να αποδείξει ότι εκείνο το χατ τρικ στην Ελβετία δεν ήταν «φωτοβολίδα». Μίλος Πάντοβιτς και Βιθέντε Ταμπόρδα είναι δύο παίκτες τους οποίους... περιμένουμε. Ο Σέρβος φορ έχει παίξει μόλις 22 λεπτά σε τρία ματς ως αλλαγή και ο Αργεντινός επιτελικός μέσος μόνο 74 λεπτά, έχοντας αγωνιστεί ως βασικός μόνο στο Κύπελλο εναντίον της Καλλιθέας.

Ο Ποντένσε και οι... άλλοι

Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει τον Ποντένσε, τελεία και παύλα. Παίκτης που ήδη προσφέρει και θα προσφέρει ακόμα περισσότερο. Παίκτης υψηλότατου επιπέδου για ελληνική ομάδα. Πέραν τούτου όμως; Νομίζω ότι περιμένει περισσότερα από τον παικταρά Ταρέμι και από τον ελπιδοφόρο Σιπιόνι που έχει καλά χαρακτηριστικά. Ο Στρεφέτσα και ο Καμπελά ως τώρα δεν δικαιώνουν τις προσδοκίες, ο Νασιμέντο πασχίζει να βρει λίγο χρόνο συμμετοχής, ο Μάντσα είναι πρότζεκτ για το μέλλον.

Καλύτερη η εικόνα στην ΑΕΚ, αλλά...

Και η ΑΕΚ; Μπορεί κάποιος βάσιμα να υποστηρίξει ότι από τις καλοκαιρινές μεταγραφές της έχει πάρει τα περισσότερα συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της. Αλλά και να σκεφτεί για το αν αυτά αρκούν. Ρέλβας, Μαρίν, Κουτέσα, Καλοσκάμης, άλλος λιγότερο – άλλος περισσότερο ήδη προσφέρουν στην Ενωση. Oι τρεις πρώτοι, μάλιστα την βοήθησαν πάρα πολύ να φτάσει στη League Phase του Conference League. Και ο Ζίνι έδειξε πόσα μπορεί να καταθέσει σε ανώτερο του Λεβαδειακού επίπεδο. Ομως έχει και η ΑΕΚ τα προβλήματα και τα ζητούμενά της. Κυρίως με τον Γκρούγιτς που παίζει σε κομβική θέση, αλλά έχει αγωνιστεί μόνο σε τέσσερα ματς, τα δύο εξ αυτών στο Κύπελλο! Ο Πένραϊς δεν βγάζει μάτια και σίγουρα από τον Γιόβιτς περιμένεις να είναι ο βασικός φορ έναντι του Πιερό και από τον Ζοάο Μάριο να πείσει τον Νίκολιτς ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του «βασικού» όχι μόνο σε ματς Κυπέλλου.

Νωρίς είναι ακόμα, χρόνο έχουν όλοι για να βάλουν περισσότερους «νέους» στο παιχνίδι. Ομως αρκετά από τα πρώτα δείγματα δεν τα λες θετικά...