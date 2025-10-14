Μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ: «Εφυγε» από τη ζωή ο Λουκάς Μήγιος, πατέρας του Γιαννάκη

Απέραντη θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου.

Ο Λουκάς Μήγιος, που έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας τη θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ήταν πάνω απ’ όλα ένας υπέροχος Άνθρωπος, πατέρας-σύμβολο, πραγματικός ήρωας στο πλευρό του Γιαννάκη.

Αυτός ο Άνθρωπος, με Άλφα κεφαλαίο, που επί χρόνια ολόκληρα του έδινε ζωή, πνοή, χαμόγελο πάντα δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα. Με ήλιο, με βροχή, με ζέστη, με κρύο, ήταν πάντοτε εκεί. Πιστός. Στρατιώτης της ιδέας. Ήρωας της ζωής. Ο ορισμός της αφοσίωσης.

Ο κύριος Λουκάς τα τελευταία χρόνια έδωσε τον δικό του αγώνα για να νικήσει τον καρκίνο, αλλά δεν τα κατάφερε και τα ξημερώματα της Τρίτης (14/10) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, με την «ασπρόμαυρη» οικογένεια να τον αποχαιρετά με βαθιά θλίψη.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου, που έχει συγκινήσει όλη τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου με τη δύναμη, το χαμόγελο και την καλοσύνη του.

Ο Λουκάς στάθηκε πάντα στο πλευρό του γιου του με ανιδιοτελή αγάπη, πίστη και αξιοπρέπεια, αποτελώντας παράδειγμα πατέρα, ανθρώπου και ΠΑΟΚτσή.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Γιαννάκη και σε όλη την οικογένεια.

Καλό παράδεισο…».

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σημειώνει:

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί έναν πατέρα-σύμβολο αγάπης, δύναμης και αφοσίωσης.

Ο Λουκάς Μήγιος, πατέρας του αγαπητού σε όλους Γιαννάκη, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε πένθος όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ…».

Τέλος, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τονίζει:

«Η Οικογένεια του ΠΑΟΚ, με θλίψη, αποχαιρετά τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του πιο πιστού φιλάθλου μας, Γιαννάκη, και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους οικείους του.

Ο Λουκάς Μήγιος ήταν σε όλη του τη ζωή δίπλα στην ομάδα, δίνοντας ζωή στον γιό του, Γιαννάκη, ο οποίος την αντλούσε μέσα από τα τέσσερα ιερά γράμματα του Συλλόγου μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...»

