Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ κάνει την προσπάθειά του ώστε να επανέλθει στις υποχρεώσεις της ομάδας του Ολυμπιακού.

Ο Ροντινέι , ο έμπειρος ακραίος αμυντικός του Ολυμπιακού είχε κάνει ανάρτηση στις 29 Σεπτεμβρίου κάνοντας λόγο για ένα πρόβλημα τραυματισμού και για τον πόνο που ένιωθε. Τέθηκε εκτός από τον αγώνα με την Άρσεναλ και φυσικά έχασε και τους επόμενους αγώνες. Ενόψει ΑΕΛ Novibet ο Ροντινέι δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος και από εκεί και πέρα θα φανεί η περαιτέρω διαχείρισή του και το πότε ακριβώς θα είναι στο 100 τις 100.

Ο Στρεφέτσα από την άλλη κάνει αγώνα δρόμου έτσι ώστε να προλάβει το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός. Έχει τις πιθανότητές του πάντως. Κατά τα άλλα οι Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ θα είναι σε θέση να ενισχύσουν αγωνιστικά τους Πειραιώτες στον εκτός έδρας αγώνα με τον σύλλογο της ΑΕΛ Novibet που δεν είναι εύκολος και ενώ υπάρχει και αλλαγή προπονητή στην ομάδα του κάμπου.

Προφανώς και σε σχέση με τα άνωθεν πρόσωπα πιο σημαντικοί είναι οι Ροντινέι και Ρέτσος. Και αυτό το πρίσμα πως είναι στα βασικά πλάνα της τεχνικής ηγεσίας περισσότερο ενώ ο Ουκρανός ήταν τραυματίας από το διάστημα της προετοιμασίας έως και σήμερα.