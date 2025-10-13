Η κλήρωση στην οποία συμμετείχαν οι 14 ομάδες της Λίγκας και τα δυο «μονοπάτια» που οδηγούν στον τελικό του Κυπέλλου Super League Κ19.

Για δεύτερη χρονιά η Super League διοργανώνει Κύπελλο για τις ομάδες της Κ19 του πρωταθλήματος, στο οποίο συμμετέχουν και τα 14 μέλη της Λίγκας. Τη Δευτέρα (13/10) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση από την οποία προέκυψαν τα ζευγάρια του προκριματικού γύρου αλλά και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό.

Στον προκριματικό γύρο 12 ομάδες χωρίστηκαν σε έξι ζευγάρια, ενώ η κληρωτίδα ευνόησε τον Παναιτωλικό και τον Παναθηναϊκό, καθώς πέρασαν άνευ αγώνος στα προημιτελικά και θα «μονομαχήσουν» μεταξύ τους για ένα «εισιτήριο» για τα ημιτελικά.

Σε όλους τους γύρους οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγηθούν στα πέναλτι, καθώς παράταση προβλέπεται μόνο στον τελικό του Κυπέλλου.

Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν πήρε το τρόπαιο ο ΠΑΟΚ σε τελικό με τον Ολυμπιακό στο «Γεντί Κουλέ».

Η ενημέρωση της Super League

«Η επιτυχημένη διεξαγωγή του Κυπέλλου Super League K19, για πρώτη φορά, την περσινή αγωνιστική περίοδο, με αποκορύφωμα τον Τελικό που διεξάχθηκε στο "Θ. Βαρδινογιάννης" στο Ηράκλειο της Κρήτης, αποτελεί τον οδηγό και για τη φετινή διοργάνωση.

Το Κύπελλο Super League K19 φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα θεσμό, με στόχο την ποδοσφαιρική εκπαίδευση των νέων ποδοσφαιριστών, σε ένα δομημένο πλαίσιο που καθορίζεται με γνώμονα την αγωνιστική τους ανάπτυξη.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στα γραφεία της Super League, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου Super League K19 για την αγωνιστική περίοδo 2025-26 και την παρακολούθησαν με φυσική παρουσία, αλλά και διαδικτυακά, εκπρόσωποι των Π.Α.Ε. Μελών της Super League.

Ο δρόμος μέχρι τον Τελικό (φάσεις 1 έως 4), στον οποίο θα αναδειχθεί η δεύτερη κατά σειρά Κυπελλούχος ομάδα Super League K19, είναι ο ακόλουθος:

1η Φάση: Αγωνίζονται δώδεκα (12) ομάδες απ’ τις οποίες προέκυψαν με κλήρωση, έξι (6) αντίπαλα ζευγάρια. Οι δύο ομάδες που κληρώθηκαν τελευταίες κατά τη διαδικασία της κλήρωσης της 1ης Φάσης (Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός) προκρίθηκαν άνευ αγώνα στην 2η φάση. Τα ζευγάρια της 1ης Φάσης θα αγωνισθούν σε μονό αγώνα knock – out, στην έδρα της ομάδας που κληρώθηκε πρώτη.

2η Φάση: Αγωνίζονται οκτώ (8) ομάδες, οι έξι ομάδες που θα προκριθούν από τα ζευγάρια της 1ης Φάσης και οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν άνευ αγώνα, απ’ τις οποίες προέκυψαν με κλήρωση, τέσσερα (4) αντίπαλα ζευγάρια. Τα ζευγάρια αυτά θα αγωνισθούν σε μονό αγώνα knock – out, στην έδρα της ομάδας που κληρώθηκε πρώτη.

3η Φάση – Ημιτελικοί αγώνες: Αγωνίζονται οι τέσσερεις ομάδες που προκρίθηκαν από τη 2η Φάση, απ’ τις οποίες προέκυψαν με κλήρωση οι δύο ημιτελικοί αγώνες. Οι ημιτελικοί αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος είναι η ομάδα που κληρώθηκε πρώτη.

4η Φάση – Τελικός αγώνας: Οι δύο νικήτριες ομάδες των ημιτελικών αγώνων της 3ης Φάσης, θα αγωνισθούν σε έναν Τελικό Αγώνα για την ανάδειξη του Κυπελλούχου Κ19 2025/26. Ο τελικός θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα.

Στους αγώνες της 1ης της 2ης και της 3ης Φάσης του Κυπέλλου Κ19, σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τη λήξη του κανονικού αγώνα, η νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται μετά από εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι), χωρίς να μεσολαβεί η διαδικασία της παράτασης.

Στον τελικό αγώνα, σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τη λήξη του κανονικού αγώνα, θα ακολουθήσει παράταση μισής ώρας σε δύο ημίχρονα από δεκαπέντε (15) λεπτά το καθένα, αν δε και μετά την παράταση το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, τότε η νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται μετά από εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι).

Η 1η φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 20-21 Δεκεμβρίου 2025 και η 2η φάση στις 10-11 Ιανουαρίου 2026. Το πρόγραμμα των υπόλοιπων φάσεων θα γνωστοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής του Elite Round EURO U19, από την UEFA.

Σημειώνεται επίσης ότι, κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων, οι αγώνες δύναται να διεξαχθούν και σε προγενέστερη ημερομηνία».