Ο ισχυρός άνδρας του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας, με δήλωση του ανέλαβε την ευθύνη για την κάκιστη πορεία της ομάδας του και έστειλε το μήνυμα του για την επόμενη ημέρα.

Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς είναι μέχρι στιγμής η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος και έπειτα από 12 αγωνιστικές είναι στην τελευταία θέση της Stoiximan Super League, με συγκομιδή, μόλις πέντε βαθμών.

Ο διοικητικός ηγέτης των Λιονταριών, Τάσος Καζίας, με δήλωση του στην επίσημη σελίδα της ομάδας ανέλαβε τις ευθύνες του για τις άστοχες επιλογές που έγιναν το καλοκαίρι και δεν απέδωσαν, ενώ τόνισε πως προετοιμάζει την επόμενη ημέρα που θα αναβαθμίσει τα Λιοντάρια.

Η δήλωση του Προέδρου της ΠΑΕ Πανσερραϊκός Τάσου Καζία

«Οχτώ χρόνια τώρα, τίποτα δεν χαρίστηκε στον Πανσερραϊκό! Απο την πρώτη μέρα της Διοίκησης μου λειτουργούμε υπό πίεση, αναγνωρίζοντας τι σημαίνει να μεγαλώνει, έναν συλλόγο, με την ιστορία του Πανσερραϊκού, δίνοντας ξανά πνοή και όραμα, για νέες επιτυχίες.

Μέχρι στιγμής τα καταφέραμε όλα, με πίστη στο πλάνο, ξεπερνώντας σημαντικές δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα.

Στα δύσκολα πάντα ήμουν δίπλα στην ομάδα μας. Όταν οι στιγμές ήταν κρίσιμες, όπως αυτή που διανύουμε απο την αρχή της σεζόν, δεν λύγισα ποτέ. Πάντα έβρισκα λύσεις και κρατούσα τον σύλλογο όρθιο.

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις επιλογές που δεν απέδωσαν και σύντομα θα γίνουν οι αναγκαίες κινήσεις που θα ενισχύσουν την ομάδα σε όλα τα επίπεδα.

Προσωπικά προετοιμάζω την επόμενη μέρα, που θα αναβαθμίσει τα "λιοντάρια", πέρα απο τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Σύντομα, όλη η Ελλάδα θα ρίξει το βλέμμα της, στην πόλη των Σερρών!».