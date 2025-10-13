Παναθηναϊκός: Δεν προλαβαίνει τον Άρη ο Πελίστρι
Ο Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται σε διαδικασία επιστροφής και δεν θα προλάβει να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την προσεχή Κυριακή.
Ο Ουρουγουανός εξτρέμ που να έχει αγωνιστεί με την φανέλα του «τριφυλλιού» από τις 28 Αυγούστου και το εκτός έδρας ματς με την Σαμσουνσπόρ, θα πρέπει πρώτα να επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα(ακολουθεί ασκήσεις στο γυμναστήριο), να πάρει κάποιες προπονήσεις κι έπειτα να επιστρέψει σε αποστολή της ομάδας.
Οπότε, κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει με το «τριφύλλι» στην Ολλανδία και την αναμέτρηση με την Φέγενορντ για την τρίτη αγωνιστική του Europa League.
