Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Γιατί ο Μεντιλίμπαρ θα κάνει περισσότερες αλλαγές ενόψει ΑΕΛ Novibet και Μπαρτσελόνα»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos για τις αλλαγές που ετοιμάζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού εν όψει των δύο σερί εκτός έδρας αγώνων με την ΑΕΛ Novibet και την Μπαρτσελόνα.

Μετά από ρεπό τεσσάρων ημερών οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν στου Ρέντη, όπου έπιασαν δουλειά εν όψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί μετά την επανέναρξη. Οι Πειραιώτες τo ερχόμενο Σάββατο (18/10) θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, την Τρίτη (21/10) θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα στην Καταλονία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ θα κλείσουν αυτήν την τριάδα των αγώνα με το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο (26/10, 21:00).

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos για τις αλλαγές που ετοιμάζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα της ομάδας τους για αυτές τις δυο διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις.

«Πολύ σημαντική εβδομάδα, καταρχάς για τους τραυματίες. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι πραγματικά, επειδή άλλο το ατομικό πρόγραμμα κι άλλο οι κανονικές προπονήσεις. Μιλάμε για τον Ροντινέι, ο οποίος είναι πιο πίσω, τον Ρέτσο και τον Στρεφέτσα αλλά και τον Γιάρεμτσκουκ, ο οποίος έχει γυρίσει στις προπονήσεις, όμως έλειπε καιρό. Θεωρητικά ίσως προλάβουν Ρέτσος και Στρεφέτσα», ανέφερε αρχικά ο Κώστας Νικολακόπουλος για το ζήτημα των παικτών που είναι στο ιατρικό δελτίο και εν συνεχέια μίλησε για το αναμενόμενο ροτέισον.

«Θυμίζω πως την προηγούμενη τριάδα την έβγαλε ο Μεντιλίμπαρ σχεδόν χωρίς αλλαγές, καθώς από το Λεβαδειακό στο ματς με την Άρσεναλ έγιναν δυο αλλαγές κι από την Άρσεναλ στην Τούμπα έγινε μια αναγκαστική αλλαγή. Τώρα που είμαστε μετά από διακοπή εθνικώ και υπάρχει κούραση από κάποιους παίκτες πιστεύω πως θα διαφοροποιήσει την κατάσταση και θα δούμε λίγο μεγαλύτερο ροτέισον αλλά όχι εκτεταμένος. Νομίζω θα δούμε αλλαγές».