Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό Β.

Για την Εθνική ομάδα έχετε απόψεις από παντού! Οπότε, θα μου επιτρέψετε να ασχοληθώ εγώ σήμερα περισσότερο με τον Ολυμπιακό Β, που έπαιξε χθες στην Καλλιθέα και κέρδισε 3-2.

Κατ΄ αρχάς, ήταν η πρώτη φορά από το ξεκίνημα της σεζόν που επιτέλους η ομάδα έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο. Σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε δηλαδή κέρδιζε, είτε έχανε, είτε έφερνε ισοπαλία, δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται, και σε ποιο βαθμό, στην αλλαγή διάταξης, με τον Γάλλο προπονητή Ανιγκό να το γυρίζει σε 4-2-3-1 από το 3-5-2 που έπαιζε, αλλά ξέρω ότι είδαμε μία ομάδα να παίζει κανονικά, καλά.

Ο Ολυμπιακός Β έφαγε δύο γκολ από ανύπαρκτο πέναλτι (χέρι στήριξης, το οποίο ο διαιτητής Τομαράς τιμώρησε!) κι από ένα φάουλ σέντρα-σουτ (αιφνιδίασε τον γκολκίπερ Κουράκλη στο ντεμπούτο του). Ουσιαστικά μία ευκαιρία έφτιαξε η γηπεδούχος Καλλιθέα σε όλο το παιχνίδι-αλλά μεγάλη, και θα μπορούσε στο τέλος με αυτή να ισοφαρίσει. Αντίθετα, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πιο απειλητικοί, με τον 41χρονο Βαλμπουενά να έχει κέφια στην εμφάνιση Νο 800 (!!!) της καριέρας του σε συλλογικό επίπεδο.

Αυτό στο οποίο, όμως, θα ήθελα να σταθώ είναι στην εικόνα κάποιων παιδιών, μικρότερων η, μεγαλύτερων της ομάδας, που έδωσαν υποσχέσεις.

Στον 20χρονο στόπερ Τανούλη, που είχε φοβερή παρουσία και ήταν βράχος της άμυνας, έχοντας δίπλα του τον 24χρονο Γκοτζαμανίδη, που κι αυτός πήγε καλά. Ο Τανούλης ήταν χθες σαν να «κατάπιε» την επίθεση της Καλλιθέας και λίγο έλειψε και να σκοράρει σε μία στατική φάση. Παρότι μάλιστα έπαιζε με άδικη κίτρινη από το 38’.

Στον 22χρονο σέντερ φορ Μπιλάλ. Ο Αιγύπτιος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν μέσα και στα τρία γκολ-έβαλε το ένα με ωραίο τσίμπημα, έδωσε την έξυπνη πάσα στο κερδισμένο πέναλτι και κέρδισε το φάουλ για το τρίτο γκολ με εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια, όχι η μόνη του στο παιχνίδι. Κίνδυνος θάνατος σε επιθέσεις κι αντεπιθέσεις, αλλά κι ομαδικός όταν έπρεπε.

Στον 22χρονο δεξιό μπακ Αργυρίου. Εκρηκτικός πλάγιος, με καλές άμυνες, αλλά και καλές προωθήσεις, μέσα από τις οποίες είχε την έξυπνη ασίστ στο γκολ του Μπιλάλ και το κερδισμένο πέναλτι με ωραία μπούκα. Αν φτιάξει και τις σέντρες του, θα είναι ακόμη πιο πολύτιμος.

Στον 22χρονο εξτρέμ Ζουγκλή. Ίσως ο καλύτερος ντριμπλέρ της ομάδας, με…άπειρα κερδισμένα φάουλ, καλές κινήσεις και καλές πάσες. Ένα μείον που όμως αν δεν το κοιτάξει, δεν θα κάνει το πιο μεγάλο βήμα. Πρέπει να βάλει ουσία στο παιχνίδι του. Δύο φορές που βρέθηκε σε θέση για σουτ, είχε πολύ κακές αποφάσεις.

Στον 22χρονο κεντρικό χαφ Λιάτσο. Έχει καλό αριστερό πόδι και δίνει έτσι ισορροπία στην ενδεκάδα. Με καλές επιλογές στο παιχνίδι, αλλά πλέον και μαχητικό πνεύμα που δεν το είχε. Νομίζω ότι εκτός από 8άρι μπορεί να παίξει και 10άρι. Στο τέλος ξέμεινε, κάνοντας μεγάλο λάθος που θα έφερνε το 3-3, αλλά ας λάβουμε υπόψιν ότι έπαιζε για πρώτη φορά.

Αν καταλάβουν γενικά όλα τα παιδιά της Β ομάδας πόσο κοντά είναι στην πρώτη ομάδα (χθες στο Ελ Πάσο ήταν κι οι Κοβάσεβιτς, Καραπαπάς), θα γίνουν και καλύτερα. Ανά πάσα στιγμή αν χρειαστεί παίκτη ο Μεντιλίμπαρ, πρώτα αυτούς θα δει.

Άσχετο: Τελικά δεν ήταν θέμα του Τζολάκη οι τριάρες στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής. Έπαιξε χθες ο Βλαχοδήμος, πάλι τριάρα είχαμε. Κι αν δεν υπήρχαν τα δοκάρια, θα είχαμε πεντάρα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τρεις φορές κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα έπρεπε να συνεργαστούν με προϋποθέσεις γκολ ο Ιωαννίδης με τον Τζόλη. Δεν το έκανε ούτε την πρώτη φορά ο Ιωαννίδης, ούτε τη δεύτερη ο Τζόλης, ενεργώντας ατομικά, στην προσπάθεια τους να γίνουν οι ήρωες της βραδιάς-και δεν έγιναν κιόλας. Την Τρίτη φορά, μετά το 0-3, το έκανε ο Ιωαννίδης και σκόραρε το γκολ της τιμής ο Τζόλης.

Όταν παίζεις το τελευταίο σου χαρτί ως Εθνική ομάδα για να πας στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορείς να κατεβαίνεις με τέτοια νοοτροπία, με τον εγωϊσμό σου πιο πάνω από την ομάδα. Γιατί πολύ απλά δεν θα πας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όπως δεν πήγες προηγουμένως και σε τόσες άλλες μεγάλες διοργανώσεις.

