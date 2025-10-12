Με τραγούδια για τον Αντέμ Γιασάρι γιόρτασαν οι Αλβανοί τη νίκη στη Σερβία: Ποιο ήταν ο ιδρυτικό μέλος του UCK

Μετά τη νίκη επί της Σερβίας, οι παίκτες της Αλβανίας πανηγύρισαν τραγουδώντας για τον Αντέμ Γιασάρι, τον άνθρωπο-σύμβολο του αγώνα για την ανεξαρτησία του Κοσόβου.

Η νίκη της Αλβανίας απέναντι στη Σερβία (0-1) στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 είχε έναν αρκετά βαθύ πολιτικό συμβολισμό. Μετά το τέλος του αγώνα κι όταν η ομάδα βρισκόταν στο αεροπλάνο για να πάρει το δρόμο της επιστροφής, οι παίκτες της εθνικής άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα για τον Αντέμ Γιασάρι, μία εμβληματική μορφή στη γειτονική μας χώρα.

Ο Αντέμ Γιασάρι (1955 – 1998) θεωρείται εθνικός ήρωας για τους Αλβανούς διότι υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου και πολέμησε για την ανεξαρτησία του τη δεκαετία του ’90. Γεννήθηκε στο Περκαζ και σκοτώθηκε, μαζί με σχεδόν ολόκληρη την οικογένειά του, τον Μάρτιο του 1998, όταν οι σερβικές δυνάμεις περικύκλωσαν το χωριό του.

Για τους Αλβανούς, αυτή η θυσία έμεινε στην ιστορία ως η σπίθα που οδήγησε στον πόλεμο του Κοσσόβου κι έκανε τον Γιασάρι σύμβολο ελευθερίας κι επανάστασης στην χώρα.

Έτσι, η αναφορά στο όνομά του μετά τη νίκη επί της Σερβίας ήταν μία έκφραση πατριωτισμού εκ μέρους των Αλβανών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί και πρόκληση από την πλευρά των αντιπάλων τους, καθώς χαρακτηρίζουν τον ίδιο ως τρομοκράτη και υπεύθυνο για το θάνατο χιλιάδων αμάχων.

Δείτε το βίντεο