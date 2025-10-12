Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδωσαν φιλικό στο «Γ. Καλαφάτης», με τον Χρήστο Κόντη να χρησιμοποιεί και νεαρούς της ακαδημίας. Ατομικό για τον Πελίστρι, θεραπεία για Ντέσερς, Σάντσες και Μπόκο.

Φιλικό παιχνίδι διάρκειας δύο 30λέπτων έδωσε ο Παναθηναϊκός την Κυριακή (12/10) στο προπονητικό του κέντρο «Γ. Καλαφάτης». Ο Χρήστος Κόντης είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα, χρησιμοποιώντας όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του.

Παράλληλα, έδωσε χρόνο συμμετοχής και σε ορισμένους νεαρούς παίκτες της ακαδημίας, οι οποίοι πλαισίωσαν την πρώτη ομάδα.

Ο Πελίστρι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, καθώς συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του. Από την άλλη, οι Ντέσερς, Σάντσες και Μπόκος υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Από το φιλικό απουσίασαν φυσικά οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι, αλλά και ο Ντραγκόφσκι που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Πολωνία λόγω προβλήματος στη μέση του.