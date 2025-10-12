Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι δεν εγείρουν ανησυχία στον Παναθναϊκό.

Ο Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Πολωνίας. Η κατάστασή του, ωστόσο δεν προκαλεί ανησυχία στον Παναθηναϊκό.

Ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο στην επανάληψη αντικαταστάθηκε από τον Καμίλ Γκράμπαρα, καθώς ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στη μέση του.

Οι αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Πολωνών έκαναν λόγο για μυϊκό τραυματισμό λόγω υπερκόπωσης, πρόβλημα που δεν έδειχνε να είναι ιδιαίτερα σοβαρό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται.