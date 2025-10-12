Ο Πέτρος Μάνταλος που πρόσφατα έγραψε ιστορία πιάνοντας 400 συμμετοχές με την ΑΕΚ συνεχίζει να συνεισφέρει σημαντικά στο παραγωγικό κομμάτι για 12η σερί σεζόν.

Στη 12η σερί σεζόν του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ο Πέτρος Μάνταλος αποτελεί τον ορισμό της φράσης «σαν το παλιό καλό κρασί». Ο 34χρονος αρχηγός της ΑΕΚ έγραψε πρόσφατα ακόμα μια χρυσή σελίδα πιάνοντας στο παιχνίδι με τον Βόλο τις 400 συμμετοχές με την Ένωση και συνεχίζοντας να είναι απόλυτα επιδραστικός.

Πέρα από την ηγετική του φυσιογνωμία και τα όσα έχει προσφέρει όλα αυτά τα 12 χρόνια στο κλαμπ, ο Μάνταλος εξακολουθεί να είναι ουσιαστικός και χρήσιμος και στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, όπως και όλων των προηγούμενων προπονητών με τους οποίους συνεργάστηκε στην ΑΕΚ. Κάτι που επιβεβαιώνεται από την εικόνα, αλλά και από τους αριθμούς του πάνω στο χορτάρι, αποτελώντας έναν από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει ως τώρα από το ξεκίνημα της σεζόν για την Ένωση. Όπως και ο Θωμάς Στρακόσα στην εστία.

Έχει παίξει σε τρεις διαφορετικές θέσεις στον άξονα με τον Νίκολιτς

Ο Μάνταλος από τα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά είχε αποδειχθεί ότι θα ήταν ένα «εργαλείο» στα χέρια του Νίκολιτς. Η ικανότητά του να προσφέρει σε διαφορετικούς ρόλους στον άξονα έχει βοηθήσει σημαντικά τον Σέρβο τεχνικό στα πλάνα του χρησιμοποιώντας τον Μάνταλο σε τρεις διαφορετικές θέσεις. Στο «έξι» στον σχηματισμό του ρόμβου με τον οποίο είχε ξεκινήσει ο Νίκολιτς και στην πορεία τόσο στο «οκτώ» όσο και στο «δέκα». Μάλιστα η ανταπόκρισή του Μάνταλου ως «εξάρι» στον ρόμβο ήταν εξαιρετική στην οργάνωση και στο χτίσιμο του παιχνιδιού, όμως εκεί που έκανε τη διαφορά και απέδειξε για πολλοστή φορά το πόσο επιδραστικός παραμένει, είναι στο τελευταίο τρίτο.

Είναι μέσα στα πέντε από τα εννιά γκολ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ έχει σκοράρει εννιά γκολ στις πρώτες αγωνιστικές, με τον Μάνταλο να είναι μέσα στα πέντε από αυτά. Γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 2-0 με τον Πανσερραϊκό, ασίστ από εκτέλεση κόρνερ για το κεφάλι του Πιερό στο 1-0 με τον Αστέρα Τρίπολης, γκολ στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet όπου πέρασε αλλαγή στο δεύτερο μέρος και άλλαξε όλη την εικόνα της ΑΕΚ, ασίστ στο τέρμα του Καλοσκάμη με την Κηφισιά, το οποίο έδωσε το σύνθημα για το 2-3 και την ανατροπή, ενώ στο 1-0 με τον Βόλο έχει βγάλει την πανέξυπνη μπαλιά ανοίγοντας το παιχνίδι δεξιά στον Ελίασον για να έρθει λίγα δευτερόλεπτα πιο μετά το γκολ του Πιερό.

Όσο για τη συνεισφορά του στις 3/3 καλοκαιρινές προκρίσεις της ΑΕΚ στην Ευρώπη; Ο Μάνταλος κατέγραψε ασίστ από εκτέλεση κόρνερ για την κεφαλιά του Ρέλβας στο 1-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, ακόμα μια ασίστ με την εξαιρετική κάθετη για το πλασέ του Περέιρα στο 2-2 με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο, ενώ στο Βέλγιο στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ με την είσοδό του στο ματς μαζί με τον Πινέδα έχουν... σουλουπώσει τον άξονα παίζοντας σημαντικό ρόλο, άσχετα αν στο τέλος έρχεται η απερίσκεπτη ενέργεια που του στοίχισε την κόκκινη κάρτα και του στέρησε τη συμμετοχή στη ρεβάνς.

Οι φετινοί μέσοι όροι του Μάνταλου μέσα από το Wyscout