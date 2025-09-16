Ο Θωμάς Στρακόσα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες των έξι clean sheets της ΑΕΚ ως τώρα και οι αριθμοί του στο Wyscout το επιβεβαιώνουν.

Η περσινή σεζόν είχε ξεκινήσει με τον χειρότερο τρόπο για τον Θωμά Στρακόσα. Εκείνο το γκολ στη Νόα θα επηρέαζε τον καθένα για πολύ καιρό χωρίς καμία αμφιβολία. Η σεζόν της ΑΕΚ έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο, αλλά όπως η ομάδα κάνει φέτος ένα νέο ξεκίνημα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, έτσι και ο 30χρονος Αλβανός γκολκίπερ γύρισε σελίδα. Ξεκίνησε να γράφει σε καθαρή και δείχνει τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με πέρυσι.

Στη Λιβαδειά η ΑΕΚ έχασε αρκετές μεγάλες ευκαιρίες πέφτοντας πάνω σε έναν εξαιρετικό Λοντίγκιν που της στέρησε τη δυνατότητα να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ που θα τελείωνε οριστικά το παιχνίδι. Την ίδια στιγμή, όμως, και ο Στρακόσα συνέχισε τις γεμάτες αυτοπεποίθηση εμφανίσεις του καθώς όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να κρατήσει το μηδέν στην εστία του. Αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες των έξι clean sheets σε εννιά ματς που μετράνε οι κιτρινόμαυροι. Κάτι που μαρτυρά γενικότερα τη συνολικά βελτιωμένη ανασταλτική λειτουργία τους υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς.

Ο Στρακόσα στο πρώτο μέρος έχει κάνει μια σπουδαία επέμβαση στο τετ α τετ με τον Παλάσιος κρατώντας το μηδέν στην εστία του σε ένα σημείο κατά το οποίο η ΑΕΚ δεν πάταγε καλά. Διάβασε τη φάση και βγήκε πανέξυπνα κλείνοντας το οπτικό πεδίο στον αντίπαλό του στο πλασέ που επιχείρησε. Στο τέλος έβγαλε και το πλασέ του Βέρμπιτς από πλεονεκτική θέση. Δύο επεμβάσεις σε κρίσιμα χρονικά σημεία, οι οποίες έπαιξαν και αυτές τον ρόλο τους για το διπλό της ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό να διαθέτει έναν ικανό γκολκίπερ.

Οι φετινοί αριθμοί του Στρακόσα στο Wyscout

Η αυτοπεποίθηση σε έναν τερματοφύλακα μετράει πολύ και ο Στρακόσα με τις επεμβάσεις του το αποδεικνύει εμφατικά. Στο Wyscout ο δείκτης των x Conceded Goals αξιολογεί την εμφάνιση του γκολκίπερ δείχνοντας πόσα γκολ θα «έπρεπε» να δεχθεί σε κάθε παιχνίδι με βάση και την ποιότητα των τελικών που κλήθηκε κάθε φορά να αντιμετωπίσει. Οι μέσοι όροι του τερματοφύλακα της ΑΕΚ σε αυτό είναι εξαιρετικοί καθώς από το 0,86 xCG έχει δεχθεί 0,44 τέρματα. Επιδόσεις που σε σχέση με πέρυσι παρουσιάζουν βελτίωση καθώς πέρυσι από τα 0,8 γκολ που θα μπορούσε να δεχθεί, δέχθηκε 0,85 τέρματα.

Μάλιστα φέτος σύμφωνα με το Wyscout κατά μέσο όρο δέχεται 3,28 σουτ στην εστία, ενώ πέρυσι δεχόταν 2,6. Πραγματοποιεί 2,84 αποκρούσεις, εκ των οποίων οι 61,5% απαιτούν αντανακλαστικά, έχοντας μακράν τη μεγαλύτερή του εμφάνιση στο ματς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Εκεί με δέκα αποκρούσεις στα 11 σουτ που δέχθηκε, βοήθησε την ΑΕΚ να φύγει με το 1-1 και να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς, ενώ το ποσοστό των x Conceded Goals έδειξε ότι σε εκείνο το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε δεχθεί 3,25 τέρματα βάσει των τελικών που κλήθηκε να αντιμετωπίσει!

Αυτή η εμφάνιση στο Βέλγιο εκτόξευσε κι άλλο την αυτοπεποίθησή του, έχοντας κρατήσει στη συνέχεια το μηδέν στην εστία του σε τέσσερα σερί παιχνίδια. Στη ρεβάνς δηλαδή με την Άντερλεχτ και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ να ξεκινάει με το 3/3. Επιπλέον ο Στρακόσα δείχνει πως έχει βελτιωθεί και με την μπάλα στα πόδια. Ένα σημείο στο οποίο έβγαζε δυσκολία την περσινή σεζόν. Φέτος μετράει σχεδόν 70% ακρίβεια στις 9 μακρινές μπαλιές που επιχειρεί μέσο όρο, ενώ πέρυσι στον αντίστοιχο αριθμό είχε επιτυχία 65,6%.