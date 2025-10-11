Η Ουκρανία πήρε μεγάλη νίκη επί της Ισλανδίας, με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ να δηλώνει περήφανος για τους παίκτες του, αλλά ταυτόχρονα να μη λέει το παραμικρό σχετικά με το μέλλον του.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ πριν λίγο καιρό βρέθηκε σε συζητήσεις με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού σχετικά με το ενδεχόμενο ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας, ωστόσο παραμένει στον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας, με την οποία μάλιστα πανηγύρισε και μια πολύ σημαντική νίκη επί της Ισλανδίας (5-3). Στην άμυνα της τελευταίας μάλιστα αγωνίστηκε και ο Ίνγκι Ίνγκασον του «τριφυλλιού» απέναντι στον... υποψήφιο προπονητή του.

Αυτό, δε, ήταν το πρώτο της τρίποντο στην τρέχουσα προκριματική διαδικασία για το Μουντιάλ 2026. Μιλώντας μετά το ματς, ο Ουκρανός κόουτς δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του, χωρίς πάντως να αναφέρει το παραμικρό για το - αβέβαιο γενικότερα - μέλλον του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του.

«Είμαι ευγνώμων γιατί σήμερα οι παίκτες μου κατάλαβαν για ποιον παίζουμε και έδωσαν τα πάντα στο γήπεδο. Είναι πάντα πολύ δύσκολο να αγωνίζεσαι απέναντι στην Ισλανδία. Έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια τους, ειδικά εντός έδρας παίζουν με μεγάλη δύναμη, παλεύουν πολύ. Και σήμερα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να νικήσουμε αυτή τη μάχη. Έδωσαν τον εαυτό τους.

Έχουμε μια νεανική ομάδα, πολλούς νέους παίκτες που αξίζουν πραγματικά να κληθούν στην εθνική, όχι μόνο επειδή υπάρχουν τραυματισμοί. Όταν έρχονται στην προετοιμασία της εθνικής βλέπω πραγματικά τη μεγάλη τους επιθυμία. Και σήμερα είχα εμπιστοσύνη στους παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή. Προσέθεσαν πράγματι ένταση και ενέργεια στο παιχνίδι μας. Μετά τις αλλαγές, υπήρξε μεγαλύτερη πίεση από τη δική μας πλευρά.

Όπου κι αν παίζουμε, υπάρχει πάντα υποστήριξη από τους Ουκρανούς. Αλλά ελπίζουμε πραγματικά ότι θα επιστρέψουμε σύντομα στην πατρίδα και θα αγωνιστούμε για τους φιλάθλους μας στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ρεμπρόφ.