Ένα μυϊκό πρόβλημα ταλαιπωρεί τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Ρουμανίας κόντρα στην Αυστρία.

Σε «συναγερμό» βρίσκονται άπαντες τόσο στην Εθνική Ρουμανίας όσο και στην ΑΕΚ μετά το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον Ράζβαν Μάριν. Ο μεσοεπιθετικός της Ένωσης αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και σύμφωνα με το « gsp.ro » είναι αμφίβολος για το παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία.

Αν και έβγαλε το πρόγραμμα της προπόνησης, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής νιώθει ενοχλήσεις και θα χρειαστεί να κάνει μαγνητική για να δει τι σε κατάσταση βρίσκεται, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να είναι επίσης εν αναμονή των αποτελεσμάτων.

Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός κόουτς της Ρουμανίας, Μιχάι Στόικα, αποφάσισε να φέρει εκτάκτως στην εθνική ομάδα τον Άντριαν Σουτ για να έχει μία επιπλέον λύση στον πάγκο.